Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se solidariza con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante la polémica con The New York Times.

El mandatario aseguró que desde Estados Unidos hay una campaña “tremenda” contra el presidente AMLO de parte de los medios de comunicación del sistema.

Además, Nicolás Maduro se solidariza no solo con AMLO, sino también con el pueblo de México , ante los ataques absurdos de Estados Unidos.

Nicolás Maduro fue cuestionado sobre las acusaciones de AMLO contra Youtube por su decisión de bajar la conferencia mañanera del 22 de febrero del presidente en donde filtró el teléfono de la periodista Natalie Kitroeff de The New York Times.

Esto después de que AMLO respondiera al reportaje de The New York Times, en donde se le señala nuevamente de haber recibido dinero del narcotráfico.

Bajo este contexto es que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se solidariza con AMLO y con el pueblo de México pues aseguró que desde Estados Unidos hay una campaña “tremenda” contra su homólogo mexicano.

Nicolás Maduro asegura que Estados Unidos ataca a AMLO

El presidente Nicolás Maduro declaró que desde Estados Unidos hay una campaña “tremenda” contra el presidente AMLO de parte de los medios de comunicación del sistema como The New York Times.

El mandatario venezolano aseguró que The New York Times junto con otros medios de comunicación, son parte del sistema estadounidense y han hecho una campaña brutal contra el presidente AMLO por la polémica causada por los reportajes donde supuestamente lo vinculan al narcotráfico.

Todos esos medios son del sistema estadounidense y han hecho una campaña brutal contra un hombre honesto, honorable, un hombre valiente que se ha puesto al frente del gran México y lo ha puesto al frente de nuestra América. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Nicolás Maduro agregó que el presidente AMLO solo se ha defendido y ha defendido a México al decir la verdad. Es por esta razón que ahora lo censuran en las redes sociales como en YouTube.

Esto te demuestra el sistema mundo que ellos han construido y ellos censuran, ponen, quitan, hacen campaña y quieren que la gente no se defienda. Desde Venezuela, lo tengo que decir, el pueblo de Simón Bolívar, el pueblo de Venezuela se solidariza con el presidente AMLO, con el pueblo de México, ante estos ataques absurdos que le están haciendo desde Estados Unidos. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela