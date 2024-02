El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le dio una repuesta contundente al empresario Carlos Slim, quien hizo algunas críticas sobre la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Carlos Slim ofreció una conferencia de prensa ayer 13 de febrero, en la cual consideró que “es demasiado” el uso del Ejército, pues les fueron facultadas actividades “que no son su especialidad”.

Sin embargo, el hombre más rico de México reconoció el trabajo de la Sedena en las labores de construcción de obras como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

No obstante, Carlos Slim hizo la siguiente crítica dirigida hacia la administración de López Obrador:

AMLO le respondió a Carlos Slim respecto a las funciones de la Sedena en México. Las declaraciones del presidente fueron hechas durante la conferencia mañanera de hoy 13 de febrero.

En primera instancia, el presidente de México dijo no compartir la opinión del empresario:

En ese sentido, AMLO explicó que las 5 misiones de la Sedena son las siguientes:

AMLO explicó que las actividades de la Sedena son legales, “nada más que no se conocían ni se se llevaban a la práctica”. Además reiteró que los elementos del Ejército “son pueblo”.

AMLO abundó en su respuesta a Carlos Slim durante la conferencia mañanera de hoy 13 de febrero, en la cual dijo respetar mucho al empresario, con quien no siempre está de acuerdo.

“Yo respeto mucho a Carlos, y siempre dialogamos y debatimos, no estamos de acuerdo en todo. Yo lo respeto mucho porque él es una gente trabajadora, que invierte en beneficio de México, es respetuoso de la investidura presidencial, cosa que no hacen otros que insultan al presidente. Se olvidan que no es Andrés Manuel, es el representante de todos los mexicanos. A nadie hay que insultar pero yo creo que menos a una autoridad que llega de manera legal y legítima, por voluntad del pueblo de México”

Sin embargo, AMLO también fue cuestionado por otras declaraciones del hombre más rico de México, quien aseguró en conferencia de prensa que Telmex “ya no es negocio”.

En ese sentido, el presidente descartó la posibilidad de que el Gobierno de México adquiera la empresa que le pertenece a Carlos Slim desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en 1990.

“No, no, no, para nada. No. Y le ha ido bien a Carlos porque es n buen empresario, como le ha ido bien a otros; casi a todos. Ya he dicho varias veces que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Por eso ellos están constatando que funciona nuestro modelo económico, lo que llamamos el humanismo mexicano, que es único y no lo patentamos porque queremos que sea aplique en todos lados”

AMLO