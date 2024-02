El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que es falso que Anabel Hernández haya sufrido un atentado.

Desde su conferencia mañanera del 28 de febrero, AMLO compartió que desde redes sociales se dio a conocer el supuesto atentado a la periodista.

Sin embargo, más tarde se confirmó que dicha denuncia sobre un supuesto atentado en su contra fue falsa y se realizó desde una cuenta apócrifa.

El presidente AMLO compartió que el 27 de febrero se dio a conocer desde redes sociales la presunta denuncia de la periodista Anabel Hernández sobre un atentado en su contra.

El presidente resaltó que horas después de su publicación fue desmentido este hecho, donde presuntamente intentaron matar a la periodista.

Asimismo, el presidente AMLO aprovechó para recordar que el trabajo periodístico de Anabel Hernández se enfoca en denuncias contra el narcotráfico, así como contra su gobierno aunque “sin pruebas”.

“Ayer estaba yo viendo, no sé si fue cierto, de un atentado a una periodista que denuncia…La periodista Anabel Hernández que hace denuncias hacia el narco e incluso a nosotros, sin pruebas. Ayer apareció que fue víctima de un atentado...desde luego que yo no le deseo mal a nadie y no tengo enemigos…Es falso, ya se confirmó”

AMLO