La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los gobiernos de México y Estados Unidos ya concluyeron el operativo “Águila Alta” que se desplegó en la zona fronteriza.

“Concluyó la Operación Binacional “Águila Alta” desarrollada del 7 al 21 de septiembre de 2026, en la zona fronteriza de Tijuana, B.C. y San Diego, Ca., E.U.A., para la inhibición de drones de características comerciales” Sedena

Por medio de un comunicado, la dependencia federal resaltó que el operativo “Águila Alta” antidrones desplegado en Tijuana y San Diego, llegó a su fin el día lunes 21 de septiembre.

Al informar sobre la conclusión de las acciones para inhibir los drones comerciales, la Sedena reportó con detalle los resultados conseguidos por el gobierno de México y los de Estados Unidos.

Concluye operativo antidrones “Águila Alta” de México y Estados Unidos

El 7 de septiembre de 2026, los gobiernos de México y Estados Unidos desplegaron un operativo antidrones denominado “Águila Alta”, que se puso en marcha en la zona fronteriza de Tijuana y San Diego.

La estrategia binacional concluyó sus actividades el 21 de septiembre, tras 14 días de vigilancia orientada a inhibir el uso de aeronaves no tripuladas comerciales por parte del crimen organizado.

Operativo antidrones (Especial)

El despliegue se ejecutó en el marco de los acuerdos del Grupo Bilateral de Implementación, el cual fue diseñado para combatir el tráfico de drogas y la trata de personas en la frontera.

Al concluir el operativo, mandos de la Segunda Zona Militar encabezaron una reunión con autoridades de Estados Unidos para evaluar el impacto de las maniobras conjuntas y revisar los protocolos.

En tanto, la Sedena confirmó el término oficial de la intervención coordinada, destacando la consolidación de los mecanismos de coordinación entre las dependencias de ambas naciones.

Sedena detalla resultados del operativo “Águila Alta”

En su reporte sobre la conclusión del operativo “Águila Alta” desplegado en Tijuana y San Diego, la Sedena destacó que las autoridades mexicanas obtuvieron los siguientes resultados:

5 drones inhabilitados por el Ejército Mexicano, uno de los cuales se detectó en territorio estadounidense por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y derribado tras cruzar a México

1 persona detenida durante el operativo y puesta a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica

Aseguramiento de una arma de fuego junto con sus respectivos cargadores y cartuchos

Debido a lo anterior, la Sedena resaltó que las acciones que se pusieron en marcha permitieron fortalecer el intercambio de información entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

De la misma forma, resaltó que el operativo “Águila Alta” impulsó el reforzamiento de los protocolos de comunicación frente al uso delictivo de drones comerciales en la zona fronteriza de ambas naciones.