México y Colombia sostuvieron una reunión diplomática para fortalecer su relación bilateral en diversos ámbitos, entre ellos, las acciones de coordinación rumbo a la Copa Mundial de Futbol de 2026.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que funcionarios de ambos países dialogaron este lunes y destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con Colombia.

De acuerdo con la información, la reunión se dio entre Roberto Velasco, titular de la SRE, y su homóloga Yolanda Villavicencio Mapy, en la sede de la secretaría en la Ciudad de México (CDMX).

México y Colombia dialogan sobre relación bilateral rumbo al Mundial 2026 (SRE)

México y Colombia se reúnen para fortalecer relación bilateral rumbo al Mundial 2026

Este lunes 18 de mayo, Roberto Velasco se reunió con una delegación diplomática de Colombia para fortalecer la relación bilateral rumbo al Mundial 2026; entre los temas que trataron están:

Cooperación económica

Movilidad

Turismo

Conectividad aérea

A través de redes sociales, la cancillería mexicana destacó la importancia de mantener una coordinación con Colombia ante el incremento previsto de visitantes y actividades regionales por el Mundial 2026.

Uno de los objetivos principales es aprovechar el Mundial 2026 para impulsar el turismo y la promoción cultural entre ambos países ya que Colombia y México representan unos de los mercados turísticos en América Latina.

En semanas recientes, México y Colombia también acordaron reforzar su agenda conjunta en materia migratoria, seguridad y cooperación regional dentro de mecanismos multilaterales latinoamericanos.