El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, tuvo un encuentro bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, en la sede de la Cancillería de nuestro país.

En su reunión, México y Chile destacaron la modernización de su Tratado de Libre Comercio para fortalecer el intercambio y la inversión entre ambas naciones.

Destacan México y Chile la modernización de su Tratado de Libre Comercio

Durante la reunión de México y Chile, los cancilleres refrendaron su compromiso para seguir fortaleciendo su relación bilateral.

Esto en el marco de la celebración de los 20 años de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), principal mecanismo político de ambas naciones que desde enero 2026 pasado cumplió dos décadas.

México y Chile destacan modernización de su Tratado de Libre Comercio (@SRE_mx)

Tanto Roberto Velasco como Francisco Pérez Mackenna destacaron el Tratado de Libre de Comercio entre sus países.

Igualmente, los cancilleres coincidieron que se trata de un mecanismo fundamental que permitirá aumentar el intercambio comercial y las inversiones entre los países.

Los funcionarios también reconocieron la importancia de fortalecer la Alianza del Pacífico donde México ejerce la Presidencia Pro Temporae.

En la reunión, Roberto Velasco y Francisco Pérez Mackenna puntualizaron que la relación de ambos países está sustentada en valores compartidos e intereses comunes.

México y Chile destacan modernización de su Tratado de Libre Comercio (@SRE_mx)