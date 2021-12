México interpondría represalias comerciales contra Estados Unidos por iniciativa sobre autos eléctricos

México interpondría represalias comerciales contra Estados Unidos por su iniciativa sobre autos eléctricos, anuncia la secretaria Tatiana Clouthier.

La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier reveló que México iniciará un panel de controversia bajo el T-MECen caso de que el Senado de Estados Unidos apruebe la iniciativa sobre autos eléctricos.

Dicha iniciativa plantea otorgar incentivos a la producción de autos eléctricos en territorio estadounidense para alentar la fabricación de este tipo de vehículos.

Aprobación la cual es calificada por la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier como violatoria a los acuerdos y tratados establecidos entre México y Estados Unidos.

México advierte aumento de migración de aprobarse iniciativa sobre autos eléctricos

Tatiana Clouthier detalló que una de las consecuencias que podría traer la aprobación de la iniciativa sobre autos eléctricos en Estados Unidos es el aumento a la migración.

Lo anterior debido a que la titular de la Secretaría de Economía considera que México se vería afectado en la disminución del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con estimaciones la aprobación de la iniciativa sobre autos eléctricos en Estados Unidos generaría en México la disminución de al menos un 4% del PIB, lo que significaría mayor perdida de empleos.

“Incrementaría de manera exorbitante la posibilidad de movilidad de la gente mexicana, centroamericana, etcétera, a buscar mejores horizontes en los Estados Unidos, no estamos hablando de población, es fundamental ver, la cantidad de fuentes de empleo que tiene abierto EU y no la puede llenar con su población.” Tatiana Clouthier

No se vale que estemos jugando a somos socios cuando me conviene, expresó Tatiana Clouthier

Las represalias comerciales que prepararía México contra Estados Unidos en caso de aprobarse la iniciativa sobre autos eléctricos surgen de la necesidad de defender “nuestra industria automotriz”, manifestó Tatiana Clouthier.

“No se vale, no se vale que estemos jugando a somos socios cuando me conviene y cuando no te aplico por la vía oscura”, continúo la mandataria.

Pese a que la medida de Estados Unidos podría aplicarse hasta 2027, la titular de la Secretaría de Economía teme que se genere una fuga de capitales anticipada ocasionada por el movimiento de plantas automotrices.