La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), desplegaron un tercer contingente de apoyo para combatir los incendios en Canadá.

Por medio de un comunicado, el gobierno de México dio a conocer que el nuevo equipo de combatientes que viaja a Canadá, se trata de personal especializado en el manejo de incendios forestales.

Cabe destacar que actualmente hay más de 600 incendios forestales activos en todo el territorio canadiense, motivo por el que se puso en marcha el Nivel de Preparación Nacional 5.

Tercer contingente de combatientes rumbo a Canadá (@SEMARNAT_mx/X)

México ayuda a Canadá con tercer contingente de combatientes ante incendios forestales

El Gobierno de México envió un tercer contingente especializado para integrarse a las labores internacionales frente a los incendios forestales activos que se desarrollan en Canadá.

Al respecto, se informó que el nuevo grupo se integra por un total de 102 brigadistas capacitados que se sumarán de manera urgente a las emergencias ambientales reportadas por las autoridades locales.

Los combatientes viajaron directamente hacia la provincia de Columbia Británica, en donde se espera que establezca su base principal de operaciones operativas dentro de la ciudad de Abbotsford.

Tercer contingente de combatientes rumbo a Canadá (@SEMARNAT_mx/X)

Como parte de las acciones de apoyo ante los incendios forestales en Canadá, la Semarnat puso en marcha una movilización coordinada hoy jueves 6 de agosto con ayuda directa de la Conafor.

Se espera que el personal enviado a Canadá refuerce de manera constante los trabajos especializados de control técnico, contención física, mitigación directa y liquidación total del fuego.

Canadá en llamas: autoridades reportan 670 incendios forestales

El envío de un tercer contingente de combatientes a Canadá por parte del gobierno de México, se da en medio de la crisis ambiental en el país, por la que se alcanzó el Nivel de Preparación Nacional 5.

Las autoridades canadienses han confirmado 670 incendios forestales activos en diversas regiones de su territorio, obligando a solicitar ayuda a delegaciones de México y otros países.

Más de cuatro mil 400 siniestros acumulados durante la temporada actual han consumido alrededor de 3.8 millones de hectáreas de superficies de bosque.

Incendio forestal (Matt Howard / Unsplash)

Las provincias de Ontario y Columbia Británica concentran severas afectaciones estructurales, registrando miles de residentes evacuados de zonas habitables por la amenaza directa del fuego.

El Centro Canadiense Interagencias de Incendios Forestales activó protocolos internacionales de auxilio urgente ante la imposibilidad técnica de sofocar los focos ígneos con recursos propios.