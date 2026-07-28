La Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha desplegado un contingente de 100 brigadistas mexicanos y cuatro técnicos especializados en coordinación para hacer frente a la emergencia de incendios en Canadá.

En entrevista con López-Dóriga, César Robles, gerente de Manejo Fuego de la Conafor, confirmó que los brigadistas mexicanos viajarán este martes 28 de julio a Canadá, que reporta cerca de 900 incendios activos.

Conafor envía a brigadistas mexicanos para combatir incendios en Canadá

Ante la crisis que atraviesa Canadá por los incendios, la Conafor envió a un grupo de brigadistas mexicanos para combatir el fuego que ya ha afectado más de 3.7 millones de hectáreas del país.

De acuerdo con la información, los recursos internos de Canadá para combatir incendios están próximos a ser rebasados, por lo que ha activado los protocolos de apoyo internacional con países socios como México.

Conafor envía a brigadistas mexicanos para combatir incendios en Canadá (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

El ingeniero César Robles destacó que los brigadistas mexicanos seleccionados son personal profesionalizado, que ha superado estrictas pruebas de aptitud física, conocimientos y experiencia.

Asimismo, el gerente de Manejo Fuego de la Conafor informó que el equipo mexicano se concentrará en la provincia de Ontario, donde realizarán labores de control y liquidación de incendios.

Para estas tareas, los brigadistas llevarán su equipo de protección personal y herramientas básicas, mientras que Canadá facilitará la herramienta especializada adecuada para la zona a la que sean asignados.

Respecto a la intensidad y frecuencia de los incendios forestales, César Robles señaló que están estrechamente vinculados al cambio climático, el cual ha provocado:

Variaciones en las medias climáticas mundiales

Calores más intensos

Déficit hídrico en los ecosistemas