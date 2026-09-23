La primera ministra Giorgia Meloni anunció este miércoles ante la Asamblea General de la ONU, que Italia respaldará algunas sanciones de la Unión Europea contra Israel.

Meloni sostuvo que la ofensiva israelí en Gaza superó los límites de proporcionalidad y afirmó que afecta de manera desproporcionada a civiles palestinos.

La primera ministra también condenó el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero distinguió entre la defensa israelí y acciones posteriores.

Las sanciones contra Israel que respaldará Italia

Meloni afirmó que Italia votará a favor de algunas medidas propuestas por la Comisión Europea debido a la situación humanitaria en Gaza.

La Comisión Europea planteó sanciones contra ministros israelíes y una suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.

De aprobarse, la suspensión modificaría las condiciones comerciales para productos israelíes, que perderían el acceso preferencial al mercado comunitario y enfrentarían nuevos aranceles.

Bandera de Israel (Unsplash)

Meloni recordó que Italia considera legítima la defensa de Israel tras el ataque de Hamás, pero señaló que debe respetarse el principio de proporcionalidad.

La primera ministra calificó la situación provocada por la ofensiva israelí como una vulneración de normas humanitarias y una afectación grave para civiles.

Su declaración representa un cambio respecto de posiciones anteriores del Gobierno italiano, aunque Roma ya había respaldado sanciones contra colonos israelíes violentos.

En junio, Meloni también expresó apoyo a medidas europeas contra colonos y planteó sanciones contra Itamar Ben Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional.

El anuncio ocurre mientras persisten diferencias dentro de la Unión Europea sobre la respuesta a Israel y la guerra en Gaza.