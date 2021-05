Dave Mustaine, líder de la banda de heavy metal Megadeth, respalda al republicano Santoru

Washington, 15 feb (EFE).- El líder de la conocida banda de heavy metal Megadeth, Dave Mustaine, expresó hoy su respaldo al aspirante a la candidatura republicana para la Casa Blanca, Rick Santorum, porque no soporta ver “lo que le ha ocurrido” a su “gran país”.

Mustaine, que también formó parte de Metallica en sus inicios en la década de 1980, da un giro así a sus inclinaciones políticas tras haber actuado con su banda en la Convención Nacional Demócrata de 1992.

"Creo que Santorum tiene cualidades presidenciales", afirmó la estrella en una entrevista a la revista musical MusicRadar.

"Solo espero que cualquiera que llegue a la Casa Blanca el próximo año sea un republicano. No soporto ver lo que ha ocurrido con nuestro gran país. Todo el mundo en la industria dice "Oh, Obama está haciendo un gran trabajo". No lo creo, no desde mi punto de vista", agregó el músico, de 50 años.

Sobre el resto de candidatos republicanos, el guitarrista californiano aseguró que el expresidente de la Cámara de Representates Newt Gingrich, era un "pequeño hombre enfadado".

Y de Mitt Romney, exgobernador de Massachusetts y considerado como candidato oficial republicano, señaló que las millonarias cuentas de su familia le habían hecho cuestionar seriamente su capacidad como presidente.

Mustaine, que ha sufrido numerosos problemas debido a su adicción al alcohol y a las drogas, se denomina ahora a sí mismo como cristiano renacido y abomina de las letras satánicas y violentas que compuso en las décadas pasadas.

Megadeth ha vendido más de 30 millones de discos en las más de dos décadas de existencia y fue nominada a los Grammy de 1992 como responsable de mejor disco de “heavy metal” por su álbum “Countdown to Extinction”.