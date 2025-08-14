Este 14 de agosto, Megadeth anunció su álbum y gira de despedida, la cual se espera llegué a México.

Pues ante la noticia del fin de Megadeth, los fans en México se pusieron a recordar todas las veces que Dave Mustaine y compañía ha venido al país.

Megadeth. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

¿Cuántas veces ha estado Megadeth en México?

Técnicamente Megadeth ha estado 11 veces en México, con varias fechas en diferentes ciudades.

Estas son todas las ocasiones que ha estado Megadeth en México:

1998 – Abriendo a Judas Priest

17 de septiembre - Palacio de los Deportes, Ciudad de México

2000 - Risk World Tour

15 de julio – Palacio de los Deportes, Ciudad de México

2008 — United Abominations World Tour

18 de junio de 2008 — Vive Cuervo Salón, Ciudad de México

19 de junio de 2008 — Vive Cuervo Salón, Ciudad de México

2010 — Endgame Tour

17 de abril de 2010 — Palacio de los Deportes, Ciudad de México

2011 — TH1RT3EN Tour

16 de noviembre de 2011 — José Cuervo Salón, Ciudad de México

17 de noviembre de 2011 — José Cuervo Salón, Ciudad de México

2012 — Countdown to Extinction 20th Anniversary / Metamorfosis Tour

19 de septiembre de 2012 — Pepsi Center WTC, Ciudad de México

21 de septiembre de 2012 — Auditorio Telmex, Guadalajara

2013 — Super Collider Tour

26 de octubre de 2013 — Foro Sol, Ciudad de México

2014 — 2014 Tour / Super Collider

8 de mayo de 2014 — Palacio de los Deportes, Ciudad de México

2016 — Dystopia World Tour

29 de agosto de 2016 — Pepsi Center WTC, Ciudad de México

1 de septiembre de 2016 — Plaza de Toros Santa María, Querétaro

3 de septiembre de 2016 — Cintermex (México Metal Fest), Monterrey

2018 — Dystopia World Tour / Hell & Heaven Metal Fest

2 de mayo de 2018 — Auditorio Citibanamex, Monterrey

5 de mayo de 2018 — Hell & Heaven Metal Fest (Autódromo Hermanos Rodríguez), Ciudad de México

2024 — Crush the World Tour

25 de abril de 2024 — Arena Ciudad de México, Ciudad de México

27 de abril - Arena Monterrey, Monterrey

¿Megadeth regresará a México en su gira de despedida?

Aunque de momento no hay detalles de la gira de despedida de Megadeth, se espera que Dave Mustaine y compañía toquen una última vez en México.

Dave Mustaine ha declarado que le gusta mucho venir a México, mencionando que el público del país es uno de los mejores y más apasionados.

Es por ello que es casi seguro que tendremos un último concierto de Megadeth en México, posiblemente en CDMX, que es donde más ha tocado la banda.

Habrá que esperar unos meses para conocer todo lo relacionado con la última gira de uno de los miembros del Big 4.