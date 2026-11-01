El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó que sostuvo una conversación constructiva con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de destrabar las negociaciones comerciales entre ambos países y avanzar hacia un nuevo acuerdo bilateral.

A través de sus redes sociales, Carney informó que mantuvo una “buena conversación” con Trump sobre el futuro de las relaciones comerciales entre ambas naciones.

Explicó que las conversaciones buscan establecer las bases de un acuerdo que beneficie a ambas partes, favorezca a las familias y respete la soberanía de Canadá.

Mark Carney y Donald Trump retoman diálogo para alcanzar un acuerdo comercial (Mark Carney en X)

¿Qué negocian Estados Unidos y Canadá para alcanzar un acuerdo comercial?

Las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá se concentran en reducir los aranceles impuestos bajo la Sección 232, que alcanzan hasta 50% para las importaciones de acero y 25% para el sector automotriz.

Además, ambos gobiernos analizan posibles modificaciones a las reglas de origen y otras medidas para fortalecer la seguridad económica regional.

Pese al tono positivo del acercamiento, la postura oficial de Ottawa se mantiene firme.

Carney enfatizó que cualquier avance en las negociaciones responde a que Washington se ha acercado a las demandas de Canadá y no a que su país haya cedido terreno.

También recordó el colapso de las conversaciones registrado en agosto pasado.

Mark Carney y Donald Trump retoman diálogo para alcanzar un acuerdo comercial (Eduardo Díaz)

Presión empresarial y elecciones en Estados Unidos marcan las negociaciones con Canadá

El acercamiento entre ambos gobiernos ocurre en medio de un escenario de tensión política y económica, marcado por las presiones para reducir los efectos de la guerra comercial en América del Norte.

A pocos días de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para noviembre, candidatos de estados fronterizos y representantes de distintos sectores empresariales han intensificado sus llamados a la Casa Blanca para buscar una salida a las disputas comerciales.

Entre estas presiones destaca la postura de la Business Roundtable, organización empresarial que emitió un comunicado en el que solicitó medidas urgentes para proteger las cadenas de suministro locales.

Mientras los equipos de ambos países se preparan para continuar las conversaciones durante las próximas semanas, la atención se mantiene en la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita reducir las tensiones comerciales y dar mayor certidumbre a las empresas de América del Norte.