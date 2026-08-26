Polymarket duda de Trump: solo 24% cree que podrá cambiar el nombre del lago Ontario

Usuarios de Polymarket dudan que Donald Trump logre cambiar el nombre del lago Ontario por “Lago América”, por lo que solo 24% ha apostado a favor del mandatario en la famosa plataforma de mercados.

La propuesta de Donald Trump para cambiar el nombre del lago Ontario llegó este martes 25 de agosto a través de redes. Sin embargo, la probabilidad en Polymarket de que el cambio se logre va a la baja.

Usuarios de Polymarket dudan que Trump logre cambiar el nombre del lago Ontario

En medio de un conflicto comercial entre Canadá y Estados Unidos, el presidente Donald Trump mostró su interés en cambiar el nombre del lago Ontario, tal como sucedió con el caso del Golfo de México.

Donald Trump quiere cambiar nombre de lago Ontario a “Lago América” (Captura de pantalla)

Polymarket preguntó si creen en la posibilidad de que Donald Trump pueda renombrar este lago y solo el 24% del mercado indicó que sí, por lo que no muchos consideran que el cambio se concrete.

Cabe mencionar que el lago Ontario se encuentra entre Nueva York y Toronto, por lo que se comparte entre Estados Unidos y Canadá, pero el cambio de nombre no se lograría solo por decisión de Trump.

Al igual que pasó con el Golfo de México, el gobierno de Estados Unidos podría modificar el nombre de este lago por sus propias instituciones, pero no tiene autoridad para imponer esa denominación al mundo.

Pese a que la apuesta de mercado en Polymarket sobre el lago Ontario se publicó la mañana de este martes 25 de agosto, pasadas las 5:00 de la tarde, la posibilidad se mantiene en 24%, lo que demuestra que existen dudas.