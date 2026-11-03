Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela; y Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil, no acudirán a la Cumbre Iberoamericana 2026.

La XXX Cumbre Iberoamericana se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España.

Por parte de México, acudirá a la Cumbre Iberoamericana 2026 el canciller Roberto Velasco, como lo adelantó él mismo el día anterior.

Cumbre Iberoamericana solo tendrá la mitad de mandatarios

Ante la ausencia de Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez y Lula Da Silva, solo acudirán 10 de los 22 mandatarios considerados y son los representantes de:

Andorra Argentina Bolivia Chile Costa Rica Guatemala Honduras Portugal República Dominicana España

José Manuel Albares, titular de Exteriores de España, confirmó que la representación de México, Venezuela y Brasil estará a cargo de sus cancilleres.

Mejora presencia de mandatarios en la Cumbre Iberoamericana 2026 a la mitad

La Cumbre Iberoamericana 2026 tendrá 10 jefes de Estados, a diferencia de la Cumbre Iberoamericana de 2024 en la que solo participaron tres jefes de Estado.

En aquella ocasión solo participó el anfitrión, Daniel Noboa, presidente de Ecuador; el rey de España, Felipe VI; y Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal.