Un buque de la Armada de Colombia cargado con 100 toneladas de ayuda humanitaria, llegó a Cuba en medio del bloqueo energético que el gobierno de Estados Unidos mantiene en contra de la isla.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, fue durante la mañana del viernes 12 de junio cuando arribó al puerto de La Habana la embarcación que partió desde Cartagena.

El envío de ayuda humanitaria por parte de Colombia a Cuba, se concretó mientras la isla se encuentra bajo una profunda crisi económica que se agudizó con el cerco energético de Estados Unidos.

Cuba recibe ayuda humanitaria de Colombia (AFP)

Cuba recibe 100 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de Colombia

Cuba recibió el 12 de junio de 2026, un cargamento de 100 toneladas de ayuda humanitaria enviado por Colombia, con diversos elementos de necesidad básica para ayudar a la población.

El buque ARC Caribe de la Armada colombiana llegó al puerto de La Habana, donde autoridades cubanas y representantes diplomáticos de Colombia supervisaron la recepción.

La tripulación del barco completó las maniobras de atraque bajo la supervisión de delegaciones oficiales de Colombia, las cuales agilizaron la descarga de los contenedores en los muelles cubanos.

Crisis en Cuba (Yazmín Betancourt)

El cargamento contiene exactamente 100 toneladas de asistencia técnica y alimentaria, sumando además insumos médicos recolectados por grupos de solidaridad civil que esperaban la llegada del navío

La recepción del cargamento de ayuda humanitaria transcurrió con total normalidad en la terminal portuaria y se ve como un refuerzo de los lazos de cooperación mutua entre ambas naciones.

Cuba recibe ayuda humanitaria ante cerco de Estados Unidos

El arribo del buque con ayuda humanitaria de Colombia ocurrió en un escenario de máxima tensión diplomática, luego de que Estados Unidos montó un duro cerco energético contra la isla.

Las medidas que implican la imposición de aranceles en contra de los países que envíen ayuda a Cuba con insumos energéticos, mantienen asfixiada la economía de la isla.

La crisis se agudizó tras el impacto previo del huracán Melissa que ha complicado y retrasado la recuperación, pues la asistencia civil se ha ralentizado aún más por el cerco energético.

Ante este escenario de escasez extrema y apagones, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre las severas dificultades financieras para movilizar recursos básicos.