El presidente Donald Trump anunció que terminará con la función de arranque de los coches en Estados Unidos, conocida como start/stop.

De acuerdo con Donald Trump, nadie quiere esta regulación, pues encarece los autos eléctricos.

Gobierno de Trump terminará con incentivos para terminar start/stop en coches de Estados Unidos

Donald Trump anunció la derogación, con efecto inmediato, de la declaración de peligro que hace que los autos tengan la función de start/stop.

“Por eso, con efecto inmediato, derogamos la ridícula declaración de peligro y eliminamos todas las normas adicionales de emisiones verdes impuestas innecesariamente a modelos y motores de vehículos entre 2012 y 2027 y más allá” Donald Trump

Esta función hace que los autos se apaguen en cada alto y que se encienda al retirar el freno para su avance.

Cabe señalar que los motores de vehículos desde el 2012 y hasta el 2027 estaban obligados a tener este sistema también como medidas ambientales que, según el presidente de Estados Unidos, no funcionan.

Función start/stop encareció los autos sin cambios en el ambiente, asegura Trump

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, la determinación de peligro impuesta durante el gobierno de Joe Biden, “también se utilizó para imponer un mandato masivo y realmente muy caro sobre vehículos eléctricos”.

Además, señaló que esta determinación obligaba al país a gastar 5 billones de dólares en centrales eléctricas, cosa que ya no ocurrirá.

“Caro en el sentido de que nadie lo quería. Todo el mundo se vería obligado a comprar un coche eléctrico en muy poco tiempo, aunque no se pudiera alimentar el coche porque habríamos tenido que gastar 5 billones de dólares en centrales eléctricas. Todo eso está muerto, eliminado, pasado" Donald Trump

Asimismo, encareció la compra de autos nuevos y usados en un 22% “todo para facilitar la nueva estafa de ‘nuevo verde’ sin lograr ningún impacto significativo en el medio ambiente pero empeorando el coche”.

Esta acción ahorrará a los consumidores estadounidenses billones de dólares y reducirá el coste medio de un vehículo nuevo en cerca de 3 mil dólares, aseguró Donald Trump.

Además, de acuerdo con datos de la industria automotriz, esta medida puede suponer un ahorro de combustible de entre un 3% y un 8% en conducción urbana.