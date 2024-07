Luego del mal sabor de boca que dejó su participación en el debate contra Donald Trump, el actor George Clooney se sumó a las distintas personalidades que piden la renuncia de Joe Biden a la candidatura del Partido Demócrata en las elecciones Estados Unidos 2024.

Por medio de un artículo titulado “Me encanta Biden, pero necesitamos otro candidato” publicado hoy 10 de julio en The New York Times, George Clooney se autodenominó como un “demócrata convencido y orgulloso”.

En el artículo, el popular actor reveló ser uno de los grandes financiadores de las campañas del Partido Demócrata y haber apoyado a las candidaturas de Barack Obama, Hilary Clinton y del propio Joe Biden en 2020 y para su intención actual de reelegirse.

Por lo anterior, aseguró que cree en el proceso del Partido Demócrata “y lo profundo que creo que es este momento”, refirió.

George Clooney pide a Joe Biden hacerse a un lado de la candidatura del Partido Demócrata en elecciones Estados Unidos 2024

En su artículo para el Times, George Clooney, quien es actor, director y productor de cine, dijo querer y considerarse amigo de Joe Biden.

Asimismo, señaló creer en Biden como senador, como vicepresidente y ahora como presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, a su consideración en los últimos cuatro años ha ganado muchas batallas, pero dijo que hay una que no puede ganar: la batalla contra el tiempo.

Indicó que el Joe Biden que vio en el debate frente a Donald Trump no es el Biden de 2010 y ni siquiera el del 2020.

Al respecto, Clooney pidió a los líderes demócratas detener su discurso a favor de Biden cuando “millones de personas” ya no lo ven como un candidato apto para hacerle frente a Trump, principalmente por su edad .

El actor hizo un llamado a políticos demócratas como Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi, así como a senadores y representantes para pedir que Joe Biden que se haga a un lado voluntariamente.

George Clooney (Willy Sanjuan / AP)

George Clooney advierte que el Partido Demócrata perderá la Presidencia, el Congreso y el Senado si Joe Biden se mantiene como candidato

George Clooney sostuvo que de mantenerse Joe Biden al frente de la candidatura presidencial, el Partido Demócrata no sólo perderá la Casa Blanca, sino también Congreso y el Senado.

El actor aclaró que ello no solo su opinión, sino que es la opinión de senadores, congresistas y gobernadores con los que ha hablado en privado.

Al respecto, pidió analizar perfiles como Wes Moore, Kamala Harris, Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, Andy Beshear, J.B. Pritzker, entre otros.

“Joe Biden es un héroe; salvó la democracia en 2020. Necesitamos que lo haga de nuevo en 2024″, remató Clooney.