La ejecución de Reinaldo Dennes, de 70 años, en Texas, Estados Unidos, se prolongó durante más de una hora, entre gritos de dolor y complicaciones durante el procedimiento.

El condenado manifestó molestias mientras recibía una inyección de pentobarbital, utilizada en ejecuciones mediante inyección letal. Testigos describieron una situación inusual y angustiante.

Las dificultades para encontrar sus venas y las expresiones de dolor del recluso reavivaron cuestionamientos sobre la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, particularmente mediante este método.

¿Qué ocurrió durante la ejecución de Reinaldo Dennes en Texas?

Una portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas reconoció que hubo intentos infructuosos para localizar las venas de Dennes, aunque aseguró que el recluso reportó dolor en zonas donde no se intentó inyectarlo.

El periodista Michael Graczyk, de Associated Press, relató que los testigos esperaron más tiempo del habitual antes de ingresar a la cámara, debido a las dificultades durante el procedimiento.

Una vez dentro, Dennes manifestó casi inmediatamente su malestar y exclamó que algo no estaba funcionando correctamente, mientras continuaba la administración del fármaco.

Cementerio de la prisión de Huntsville, Texas (Amy (CrankyAmy) / Wikimedia Commons / CC BY 2.0.)

Entre sus expresiones, gritó que le dolía la pierna derecha y describió la sensación como un calambre, además de cuestionar si aquello era normal.

El reverendo Jeff Hood, quien también presenció el procedimiento y habló con USA Today, calificó la ejecución como la peor que había presenciado, debido a las manifestaciones de dolor.

Dennes había sido condenado a muerte por el asesinato de Janos Szucs, comerciante de diamantes que fue encontrado muerto con múltiples disparos en 1996.

El caso ocurrió semanas después de la ejecución fallida de Christa Pike, quien sobrevivió a 2 dosis letales, y coincidió con otra ejecución realizada en Florida.