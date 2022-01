Kazajistán ordena “disparar a matar” contra manifestantes

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, ordenó “disparar a matar”, sin previo aviso, contra los manifestantes en Nursultán.

En los últimos días personas han salido a manifestarse con violencia contra el gobierno de Kazajistán por el aumento del precio de la gasolina.

El presidente de Kazajistán dijo durante un discurso en televisión que ordenó a la policía y al Ejército a disparar a matar a los “terroristas”.

Protestas en Kazajistán (ABDUAZIZ MADYAROV / AFP)

Presidente de Kazajistán ordena “disparar a matar” contra “terroristas”

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, ordenó “disparar a matar” contra los manifestantes en Nursultán.

El gobierno de Kazajistán también llamó “terroristas” y “bandidos” a las personas manifestantes que han hecho disturbios desde hace días tras el aumento del precio de la gasolina.

Kasim-Yomart Tokáyev dijo que no tomará en cuenta los llamados desde el extranjero para no disparar contra los manifestantes porque no se puede dialogar con “criminales y asesinos”.

“Desde el extranjero se escuchan llamados a las partes para llevar a cabo conversaciones con el fin de una solución pacífica. ¡Qué tontería! ¿Cómo se puede dialogar con criminales y asesinos?”. Kasim-Yomart Tokáyev

Hasta el momento las protestas violentas han dejado:

26 civiles asesinados

18 civiles con heridos

18 integrantes del Ejército asesinados

748 integrantes del Ejército con heridas

¿Qué está pasando en Kazajistán?

Desde el pasado 2 de enero miles de personas en Kazajistán han salido a manifestarse violentamente contra el gobierno de Kasim-Yomart Tokáyev. El conflicto ha dejado muertos y cientos de heridos.

El motivo: el aumento de la gasolina.

El gobierno de Kazajistán ha avivado la violencia y dijo que no dialogará con “terroristas” y pidió ayuda a Rusia.

Ayer jueves 6 de enero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió tropas para apoyar al gobierno y proteger los edificios oficiales. China ha aplaudido las “medidas fuertes” contra las personas manifestantes.

Las manifestaciones han sido aprovechadas para mostrar inconformidad contra el expresidente Nursultán Nazarbáyev, de 81 años, que dirigió el país de forma autocrática de 1989 a 2019, y aún tienen gran influencia.

Con información de AFP, EFE y Reuters