El creador de contenido Jesse Ridgway, conocido como McJuggerNuggets, compartió un testimonio personal tras revelar que él y su esposa Ashley Ridgway interrumpieron un embarazo por diagnóstico de Trisomía 21.

“La razón por la que esto explotó es bastante simple: es porque nadie habla de ello“ Jesse Ridgway, McJuggerNuggets en YouTube

La decisión de Jesse Ridgway y Ashley Ridgway generó una ola de ataques y amenazas en redes sociales, situación que el youtuber calificó como “un lado profundamente inquietante de la humanidad”.

Jesse Ridgway defendió su objetivo de mostrar vulnerabilidad y visibilizar experiencias que suelen vivirse en silencio.

Jesse Ridgway abre el debate sobre aborto y Trisomía 21; pide un diálogo más humano (Especial)

En ese sentido, aseguró que muchas madres le agradecieron su valentía y pidió más empatía en el ecosistema digital.

El 29 de marzo de 2026, Jesse Ridgway y Ashley Ridgway dieron a conocer su embarazo y esperaban el nacimiento para el otoño.

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Jesse Ridgway responde al odio que desató su decisión

A través de sus redes sociales, Jesse Ridgway denunció haber sido objeto de un nivel de odio sin precedentes en las últimas 24 horas, describiendo la situación como una exposición de un “lado profundamente inquietante de la humanidad”.

Según el youtuber, la pareja ha recibido amenazas de muerte constantes y comparaciones con figuras como Hitler.

Nunca he visto tanto odio y vitriolo hacia dos personas que están de duelo por la pérdida de su hijo no nacido y tomando una decisión imposible Jesse Ridgway, McJuggerNuggets en YouTube

Incluso lamentó que situaciones personales, como la enfermedad terminal de su perro, fueran utilizadas como “armas” por usuarios en línea para manipular sus palabras y atacar su intención.

Jesse Ridgway calificó de “locura absoluta” que se les exija arrepentirse ante Dios o se les condene basándose en justificaciones religiosas, lo cual tachó de hipócrita.

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Jesse Ridgway considera que el aborto por trisomía 21 se vive en silencio

El creador de contenido Jesse Ridgway cuestionó por qué su historia se convirtió en noticia de alcance masivo en 2026, señalando que el aborto es un desenlace común tras un diagnóstico de Trisomía 21.

“La razón por la que esto explotó es bastante simple: es porque nadie habla de ello“, afirmó Jesse Ridgway, resaltando que la falta de conversación pública sobre estas experiencias vulnerables se debe al “asco y la reacción violenta” que generan.

Lo que más me sorprendió de todo fue que esta historia se haya convertido en noticia de alcance masivo... ¿El aborto de una pareja es repentinamente noticia en 2026...? Hay más de 1,000,000 de abortos cada año por una miríada de razones, esto sucede diariamente y es el resultado más común para la Trisomía 21, ¿y sin embargo este explota y la gente se sorprende...? Jesse Ridgway, McJuggerNuggets en YouTube

En ese sentido, Jesse Ridgway criticó a quienes, desde el anonimato o cuentas grandes, lanzan juicios sin tener hijos o sin estar en una situación similar, señalando que es fácil aceptar las diferencias cuando no tienen un impacto real en la vida propia.

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Jesse Ridgway hace un llamado a la vulnerabilidad y la empatía

A pesar del odio recibido, Jesse Ridgway explicó que su objetivo al compartir esta experiencia fue mostrar vulnerabilidad y la “verdad cruda” de un sufrimiento que muchas personas viven en silencio y con miedo.

Informó que muchas madres se han acercado de forma privada para agradecer su valentía y que espera que su historia ayude a otros a sentirse “menos solos y menos avergonzados”.

¡Tantas madres se han acercado en privado elogiándonos por nuestra valentía al hablar con la verdad sobre este tema y realmente apreciamos ese apoyo! Queremos que se sientan menos solas en esto y con menos vergüenza. Nunca ha habido un momento más importante para alzar la voz y hablar sobre las cosas que importan. No dejes que la minoría ruidosa te detenga de compartir tu verdad Jesse Ridgway, McJuggerNuggets en YouTube

De cara al futuro, Ridgway advirtió sobre los peligros de la desinformación, la propaganda y el contenido diseñado para generar indignación (ragebait) en internet. Concluyó que, en un ecosistema digital complicado, la autenticidad y la empatía deben ser las prioridades.

Finalmente, Jesse Ridgway expresó su apoyo incondicional a su esposa Ashley Ridgway, describiéndola como una persona valiente por enfrentar tanto el trauma personal como los ataques en internet, y manifestó su deseo de intentar formar una familia nuevamente en el futuro cercano.