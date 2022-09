A través de TikTok, una mujer explicó los motivos del por qué no tendría un hijo con síndrome de Down.

Ariadna Rivera, usuaria de TikTok que crea contenido sobre la familia y la maternidad, usó su cuenta (@aranadii) para dar su opinión respecto al trastorno genético que afecta a los recién nacidos.

El video de TikTok que publicó esta usuaria respondía a la pregunta de una seguidora que le pedía su postura al respecto sobre si supiera que espera algún hijo con síndrome de Down.

En la grabación, la mujer aseveró: “fácil, yo no lo hubiera tenido. En ese momento hubiera hablado con el médico y le hubiera dicho vamos hacer una interrupción legal del embarazo”.

Mujer hablando en TikTok sobre por qué no tendría un hijo con síndrome de Down (@aranadii / TikTok)

La razón de la mujer para decir eso es que para tener un hijo con síndrome de Down se requería:

Mucho amor

Mucha paciencia

Mucho dinero

Cosas que, solo a excepción del amor, le faltaban a esta mujer que dio su opinión al respecto de la maternidad con un pequeño que padece síndrome de Down.

“Uno sabe con lo que puede. Yo no hubiera podido...”, expresó la mujer, quien remató su argumento y video de TikTok con lo siguiente:

“Seamos honestos, cuando tú como papá faltes, qué va a pasar con esas personas, la neta la gente es bien ojete, yo no hubiera querido que mi hijo sufriera burlas de otros adultos.”

Más de 950 mil personas han reproducido en su pantalla este clip de TikTok, el cual también cuenta con miles de comentarios con opiniones a favor.

Mujer dice que no tendría un hijo con síndrome de Down; usuarios de TikTok apoyan su decisión

Los internautas que han visto el video en TikTok de la mujer que dice que no tendría un hijo con síndrome de Down apoyan su decisión y honestidad.

La mayoría de comentarios coinciden en que Ariadna Rivera está dando razones importantes sobre la maternidad, la planificación familiar y la calidad de vida.

“Exacto, pura verdad, no merecen sufrir, es egoísmo, “ES QUE YA LO AMO” ¿por amor sufriría de por vida?”

“Todas piensan lo mismo pero no sé atreven a decirlo” o “¡Qué cruel! Pero qué sinceridad”, son algunas de las expresiones que recibe la mujer que dio sus razones para no dar a luz a un hijo con síndrome de Down.