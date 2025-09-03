El caso de Jeffrey Epstein tuvo una actualización hoy martes 2 de septiembre, ya que la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó más de 33 mil páginas de documentos relacionados con el empresario.

La publicación de las páginas de documentos de Jeffrey Epstein se da en el marco de las reuniones entre la comisión especializada, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y las víctimas.

Asimismo, previo a publicarse dichas páginas de documentos, el demócrata Thomas Massie, presentó una iniciativa para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revele todos los archivos de Epstein, pese a negativas de Donald Trump.

Caso Epstein: Cámara de Representantes de Estados Unidos publica más de 33 mil páginas de documentos

Este martes 2 de septiembre, Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes dio a conocer que liberó 33 mil 295 páginas de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein.

Tal como señalan en el breve comunicado de la Cámara de Representantes, los documentos fueron proporcionados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras la citación del presidente del comité, James Comer.

Las páginas de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein fueron compartidas tanto en la nube de Google Drive como de Dropbox, con acceso gratuito desde la página del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Tal como se observa en las páginas compartidas, se trata de declaraciones y principalmente apelaciones presentadas ante la Corte de Estados Unidos, pero del proceso de Ghislaine Maxwell, la ex novia y cómplice de Jeffrey Epstein.

Igualmente, la Cámara de Representantes liberó algunos videos entre las más de 33 mil páginas de documentos, sin embargo, la calidad tanto del audio como de la imagen no permite entender de qué se trataría.

Caso Epstein: Cámara de Representantes buscará que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregue todos los documentos

Sin embargo, las páginas liberadas en varias carpetas no serían todos los documentos que el Departamento de Justicia tiene en su poder sobre el caso Jeffrey Epstein, como acusó la Cámara de Representantes.

Por lo mismo, uno de los integrantes de la Cámara de Representantes del estado de Kentucky y republicano, Thomas Massie, presentó una solicitud de descargo para que se publiquen el resto de documentos de Jeffrey Epstein.

Dicha herramienta buscaría que la Cámara de Representantes realice una votación para obligar al Departamento de Justicia de Estados Unidos a que haga público todo lo relacionado con Jeffrey Epstein, lo cual sucedería si reúne 218 firmas.

La solicitud del republicano fue señalada de “sin sentido” de parte del presidente de la Cámara de Representantes, sin embargo, dicha herramienta evadiría a los republicanos, entre ellos Mike Johnson, quien busca una investigación aparte.

Se sabe que dicha petición tiene un total de dos firmas, entre ellas la de Thomas Massie, sin embargo, el total de representantes demócratas es de 212, por lo que faltarían 5 republicanos para conseguir dichos documentos.