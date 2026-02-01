Nuevos documentos de Jeffrey Epstein señalan que planeaba enviar oro a CDMX.

El acervo que ha publicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado más detalles sobre las conexiones de Epstein con México.

Revelan documentos de Jeffrey Epstein donde planeaba mandar oro a la CDMX

Un correo de los documentos de Jeffrey Epstein ha llamado la atención por los vínculos con la Ciudad de México.

En el mail, fechado el 8 de abril de 2009, y enviado a Jeffrey Epstein se detalla una operación.

La cual consiste en realizar “ocho vuelos de ida y vuelta de Miami a CDMX con 900 kilos de oro en cada vuelo”.

Dicho documento explica que se deben trasladar más de 7 mil 200 kilos de placas de oro “con un equipo de seguridad”.

“Jeffrey. Recibí una llamada de Rob Imlay, quien solía volar para The Limited, pero fue despedido y ahora tiene contrato de vuelo. Quería saber si le interesaría alquilar el Gulfstream por tres semanas. Misión: realizar ocho vuelos de ida y vuelta de Miami a Ciudad de México con 900 kg de oro en cada vuelo. La parte logística consiste en trasladar 7200 kg de placas de oro de Ciudad de México a Miami con un equipo de seguridad de cinco pasajeros.” Documento de Jeffrey Epstein

A lo largo del correo a Jeffrey Epstein se especifica que la empresa que haga la misión es responsable por los permisos no relacionados con la aviación.

Además, se explica que el proceso es normal para la llegada de la aeronave al aeropuerto.

Y que solo se trasladarán 900 kilos de oro por vuelo, ya que es la cantidad asegurada por el propietario del metal precioso.

Jeffrey Epstein (Especial)

Esto ganaría Jeffrey Epstein por enviar oro desde CDMX a Miami

Otro de los aspectos que dejó el documento revelado de Jeffrey Epstein sobre traslado de oro de CDMX a Miami fue la ganancia que obtendría por ese negocio.

El correo explica que obtendrían cerca de 1 millón 746 mil 600 pesos.

Por hora en la misión, a Jeffrey Epstein le ofrecían 69 mil 864 pesos, estimando que se volaran 45 horas.

No obstante, en el mail se menciona que al dinero obtenido se deben restar el combustible y el seguro de vuelo.

Al final de la comunicación con Epstein aseguran que la misión de trasladar oro por la “exposición no vale la pena”.