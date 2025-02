Porque no podía faltar la ola de memes para Javier Milei y $Libra, por la estafa de la criptomoneda que promocionó y afectó a miles de personas por el robo de millones de dólares; te dejamos los mejores.

Y es que a 3 minutos de ser lanzada, acorde con las capturas de su mensaje ya borrado, Javier Milei promocionó la criptomoneda $Libra, para incentivar la economía de Argentina y por qué “viva la libertad, carajo”.

Sin embargo, tras un crecimiento exponencial llegó un dramático desplome, la denominación de “meme coin” y el robo de al menos 107 millones de dólares, junto con demandas contra Javier Milei, quien rápidamente se deslindó de la estafa.

Junto con la ola de reclamas, procesos legales que comenzaron ya contra Javier Milei y la amenaza de juicio político por estafa de la criptomoneda $Libra, también llegaron la ola de memes.

"A mí también me quiso estafar Javier Milei" se burlan internautas (Redes sociales)

Por su puesto, Los Simpson no podían faltar en la ola de memes de Javier Milei y $Libra, uno de los más compartidos fue el de Homero diciendo “Te llamaremos Ponzidente”.

Cristina Kirchner no dejó pasar la estafa de Javier Milei con la criptomoneda $Libra

Esto en referencia a que analistas y especialistas señalan que lo sucedido con la criptomoneda $Libra y la promoción de Javier Milei corresponderían a una estafa ponzi, un fraude piramidal.

En este tenor, y pese a que miles de personas (se estiman 44 mil), los memes sobre Javier Milei y la promoción de $Libra fue comparada con Michael Scott (Steve Carrell) en The Office, cuando es víctima de una estafa piramidal.

Otras frases icónicas fue el cambio de nombre de la película El Lobo de Wall Street que en el meme ya no protagoniza Leonardo DiCaprio sino Javier Milei.

Igualmente, la respuesta de Javier Milei sobre la estafa de la criptomoneda $Libra dejó otra cantidad de memes, por que como el presidente de Argentina expresó, “no estaba interiorizado”.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.

No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)“.

Javier Milei sobre estafa de la criptomoneda $Libra