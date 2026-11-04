La Fiscalía de Roma ha reabierto formalmente el caso del cineasta, escritor y poeta italiano Pier Paolo Pasolini a 51 años de su asesinato, crimen ocurrido en la madrugada del 2 de noviembre de 1975.

Tras la solicitud de Stefano Maccioni en representación del Colegio de Periodistas del Lacio, el director de cine David Grieco, quien fuera ex asistente de dirección de Pier Paolo Pasolini y el escritor Giovanni Giovannetti.

Ante la reapertura del caso de Pier Paolo Pasolini se conoce que la fiscalía comenzará la investigación analizando muestras biológicas en la escena del crimen que no fueron sometidas a laboratorio.

Además de que se presentará un testigo clave, un policía jubilado, que fue parte de la primera investigación tras el asesinato de Pier Paolo Pasolini.

Pier Paolo Pasolini, cineasta, escritor y poeta italiano (especial )

Reapertura de caso de Pier Paolo Pasolini busca revelar la verdad de su asesinato

Según el abogado Stefano Maccioni, la reapertura del caso de Pier Paolo Pasolini busca revelar la verdad de su asesinato, el cual fue catalogado como un crimen pasional.

Pues durante años, el asesinato de Pier Paolo Pasolini se ha visto envuelto en la hipótesis de un crimen político que implica grupos neofascistas y hasta la mafia italiana, por la dura crítica que ejerció el director.

Además de la brutalidad del asesinato de Pier Paolo Pasolini, debido a que los indicios no marcan un crimen pasional, así como la declaración que dio ​​Pino Pelosi, el único condenado en el caso.

Debido a que el cuerpo de Pier Paolo Pasolini daba señales de un brutal asesinato: el rostro del director estaba desfigurado, tenía múltiples fracturas y los testículos destrozados a golpes.

Incluso el cuerpo de Pier Paolo Pasolini estaba quemado parcialmente tras ser rociado con combustible y prendido fuego, así como se aseguró que se encontró en la ropa del director el rastro de al menos tres ADN distintos.