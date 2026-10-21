Tras violentas protestas en Italia, Giorgia Meloni endureció las medidas de seguridad pública y orden público, mismas que competen a cualquier menor mayor de 14 años.

En un mensaje difundido en redes sociales, la primera ministra italiana calificó de “dolorosa y aterradora” la presencia de tantos jóvenes en las protestas contra el aumento del costo de vida, los bajos salarios y la calidad de los servicios públicos.

Manifestaciones que se salieron de control por lo que, dijo, es necesario poner un freno antes de que se conviertan en un modelo a seguir.

Los jóvenes llegaron a la plaza para destrozar cosas, robar y grabarse haciéndolo. Este es un fenómeno que debemos abordar con seriedad, también para evitar que esas imágenes se conviertan en un modelo que otros imiten. Giorgia Meloni. Primera Ministra de Italia

Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. https://t.co/kqk51X8YZa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026

Nuevos delitos y penas en manifestaciones en Italia anunciados por Meloni

Giorgia Meloni anunció el decreto que tipifica de forma penal la participación violenta en manifestaciones y cuyas sanciones son las siguientes:

Delito de participación violenta en manifestaciones: Formar parte de un grupo de cinco o más personas que arrojen piedras, palos o petardos se castigará con penas de hasta 5 años de cárcel y tendrá multas de hasta 20 mil euros

Agravantes: Las penas aumentan si los infractores se cubren el rostro o si hay heridos

Castigo a organizadores: Se castigará con penas de 4 a 12 años de cárcel a quienes utilicen internet, redes sociales o plataformas digitales para convocar grupos de choque dedicados a actos vandálicos

Giorgia Meloni (GIUSEPPE LAMI/EFE)

Endurecen medidas de seguridad contra menores

Asimismo, Giorgia Meloni detalló las medidas seguridad aplicables contra menores en caso de participación en protestas violentas:

Imputabilidad desde los 14 años: Cualquier persona mayor a los 14 años que participe en protestas violentas será imputada debido a que la ley contempla que ésta es consciente y capaz de comprender sus actos

Detención preventiva: Menores de entre 14 y 17 años podrán ser arrestados de manera preventiva al ser considerados una amenaza de seguridad antes de una movilización pública

Padres asumirán responsabilidad financiera: Los manifestantes serán obligados a resarcir económicamente los destrozos. En caso de ser menores de edad, los padres asumirán la total responsabilidad financiera así como asumirán multas administrativas que van de los 500 a los 1,000 euros

Anuncian despliegue militar en Milán por disturbios

Además del decreto se aprobó el envío inmediato de 500 soldados de las Fuerzas Armadas a Milán para sumarse temporalmente a las labores de la Policía y los Carabineros.

Su presencia tiene como objetivo reforzar acciones policiales en zonas críticas comerciales y de transporte urbano.