Israel y Venezuela acordaron establecer un mecanismo para prestar servicios consulares a sus ciudadanos, en un nuevo acercamiento luego de 17 años de ruptura de relaciones diplomáticas.

Aunque el acuerdo representa un acercamiento, Israel y Venezuela todavía no restablecen formalmente sus relaciones diplomáticas, cuya ruptura se dio en 2009, durante la presidencia de Hugo Chávez.

Israel y Venezuela acuerdan restablecer servicios consulares tras 17 años

Los gobiernos de Israel y Venezuela pactaron establecer un mecanismo de coordinación que permita atender las necesidades consulares de los ciudadanos que residan en alguno de estos países.

Israel y Venezuela acuerdan restablecer servicios consulares tras 17 años (Especial)

De acuerdo con la información, la cooperación entre Israel y Venezuela cedió luego del acercamiento israelí por los terremotos que sacudieron el país latiniamericano en junio de 2026.

Israel habría enviado a ingenieros estructurales y otros especialistas para evaluar edificios afectados en Venezuela, así como para realizar labores técnicas relacionadas con la recuperación tras los terremotos.

Como parte del nuevo entendimiento, los gobiernos de Israel y Venezuela también acordaron mantener la cooperación técnica bilateral para trabajos de emergencia y recuperación ante trategias.

La ruptura de relaciones se dio luego de que Israel lanzara la operación militar en Gaza conocida como “Plomo Fundido”, en respuesta al lanzamiento de cohetes de Hamas contra territorio israelí a finales de 2008.

El gobierno de Hugo Chávez condenó duramente las acciones militares de Israel y acusó a ese país de cometer graves violaciones contra la población palestina, por lo que expulsó al embajador israelí en 2009.

Venezuela anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, argumentando la gravedad de las acciones contra el pueblo palestino. Israel respondió expulsando a diplomáticos venezolanos de su territorio.