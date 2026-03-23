Israel activó su sistema de defensa ante una nueva ola de ataques con misiles por parte de Irán cuando ya es lunes 23 de marzo en Medio Oriente.
El Ejército de Israel confirmó que hay una nueva ola de ataques con misiles lanzados desde Irán.
Los sistemas de defensa de Israel buscan interceptar la nueva ola de ataques de misiles en plena guerra que ese país inició con Estados Unidos.
Los servicios de emergencia en Israel también han sido activados debido a distintos incidentes.
Israel recomienda a ciudadanos acudir a refugios ante ataque de Irán
La Fuerzas de Defensa de Israel enviaron la orden de precaución a los teléfonos de los habitantes de zonas afectadas.
En el mensaje también les recomiendan ir a un refugio a o un lugar seguro y permanecer ahí hasta nuevo aviso.
Ataque de Irán a Israel no deja víctimas pero sí incidentes
Magen David Adom (MDA) el servicio de emergencias de Israel dijo que hasta ahora no hay víctimas aunque sí confirmó incidentes.
MDA refirió que han dado atención en cuanto a ciudadanos heridos cuando acudían a refugios y ataques de ansiedad.