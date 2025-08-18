Hoy 17 de agosto, en el mismo marco del conflicto Irán vs Israel, miles de ciudadanos israelíes iniciaron una huelga nacional para exigir fin de la guerra en Gaza y poder liberar rehenes.

De acuerdo con los reportes, fueron cerca de medio millón de personas las que salieron a las calles en varias ciudades de Israel para exigir a su gobierno que finalice el conflicto armado en la Franja de Gaza.

Esto toda vez que el Ejército de Israel anunció que está planeando incrementar su ofensiva en Gaza, bajo el argumento de que buscan eliminar por completo a Hamás para poder controlar esta zona.

Miles de israelíes inician huelga nacional para exigir fin de la guerra en Gaza y liberar rehenes (GIL COHEN-MAGEN / AFP)

Irán vs Israel, hoy 17 de agosto: Miles de israelíes inician huelga nacional para exigir fin de la guerra en Gaza y liberar rehenes; 38 personas fueron detenidas

Acompañados por fotos de familiares, banderas de Israel, y letreros que exigen el fin de la guerra, este domingo al menos 500 mil ciudadanos israelíes salieron a las calles para exigir a su gobierno el fin de la guerra en Gaza.

Como parte de sus protestas exigieron se lleve a cabo un cese al fuego en la Franja de Gaza, con la intención de que se permita la liberación de rehenes que aun se encuentran en posesión de Hamás.

De acuerdo con cifras de colectivos, se estima que son cerca de 50 rehenes los que seguirían como rehenes en diversas parte de la Franja de Gaza.

Acusaron que la necedad de las autoridades de Israel, de mantener el conflicto con Hamás, sería despedirse de unas de las pocas oportunidades de poder recuperar a los rehenes.

Una de las principales concentraciones de manifestantes tuvo lugar a las afueras de la casa de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, para exigirle que acabe las guerras que enfrentan miles de soldados israelíes y que puedan volver a casa.

Algunos manifestantes incendiaron llantas, así como otros objetos, lo que provocó tensiones entre los manifestantes y las autoridades de Israel.

Finalmente tras un intenso día de protestas, la policía de Israel informó que un total de 38 personas fueron detenidas por participar en acciones violentas durante las manifestaciones.

Miles de israelíes inician huelga nacional para exigir fin de la guerra en Gaza y liberar rehenes (GIL COHEN-MAGEN / AFP)

Irán vs Israel, hoy 17 de agosto: Netanyahu se lanza contra quienes exigen el fin de la guerra en Gaza; solo fortalecen a Hamás, asegura

Ante las protestas de este domingo, donde 500 mil personas salieron a las calles para pedir el fin de la guerra en Gaza, Benjamin Netanyahu se pronunció en contra de estas acciones,

Y es que el primer ministro acusó que quienes piden el fin de la guerra en Gaza solo estarían apoyando y fortaleciendo a Hamás.

Benjamin Netanyahu aseveró que, si las fuerzas militares no logran derrotar a Hamás, no solo fortalecen a este grupo, sino que prolongan los esfuerzos por liberar rehenes.

El ministro israelí aseguró que los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 se podrían repetir, por lo que insistió en la necesidad de llegar hasta el final de la guerra.

De esta manera rechazó las protestas de miles de israelíes, e insistió en que el ejército continuará con su ofensiva en Gaza como se tiene pensado.