Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, anunció que permitirá a los palestinos abandonar no solo las zonas de combate sino la zona en general de Gaza, ello en el marco de la invasión que prepara.

Así lo dijo en entrevista para el canal de televisión internacional I24 News, aunque no se sabe con certeza cuando sería esta toma de Gaza.

“Nosotros lo autorizaremos durante y después de los combates/abandonar las zonas de combate y en general” Benjamin Netanyahu. Primer ministro de Israel

Así lo dijo tras anunciar en días anteriores que busca tomar el control de Gaza, lo que muchos leyeron como una invasión.

Israel quiere tomar el control de Gaza y supuestamente acabar con la guerra

Cabe recordar que esta decisión se ha tomado al interior de Israel a pesar de la resistencia de una parte de su Ejército.

Y es que la toma de control de Gaza sería uno de los cinco ejes que Israel ha establecido para “concluir la guerra”.

Lo que de fondo buscarán es que se cree una administración civil que no esté a cargo de Hamás ni de la autoridad Palestina.

Aunque hay críticas por lo que pudiera pasar con los alrededor de 20 rehenes que aún están en Gaza, señalan que lo que buscan es también liberarlos.

Ciudadanos de Israel se oponen a toma de Gaza

Al interior de Israel se han registrado manifestaciones contra el plan de Benjamin Netanyahu de invadir Gaza.

Miles de personas han salido a las calles e incluso se han convocado paros para que estudiantes y profesores de universidades salgan a manifestarse.

Expilotos del Ejército de Israel también se han pronunciado en contra de la invasión y se van a manifestar este 12 de agosto en Tel Aviv en la principal base de las Fuerzas Armadas de Israel para que se “actúe con responsabilidad”.

Para el domingo 17 de agosto, los familiares de los alrededor de 20 rehenes que aún están en Gaza llaman a una huelga general.

Protestarán en México por asesinato de periodistas de Al Jazeera

Mientras tanto, en México, a las 19:00 horas de este 12 de agosto se tiene contemplado que activistas inicien una vigilia en memoria de los seis periodistas de Al Jazeera asesinados en Gaza en un ataque aéreo por parte de Israel el 10 de agosto.

Se busca honrar su labor periodística y visibilizar los riesgos de quienes informan en medio de la guerra.

Cabe recordar que se dijo por parte de Israel que el periodista Anas Al-Sharif era terrorista, lo cual se ha negado por late de la televisora.