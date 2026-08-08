Sydney Towle murió el pasado 5 de agosto a los 26 años, tras llevar una larga lucha contra el cáncer. Fue conocida por compartir su duro proceso en TikTok.

La tiktoker padecía colangiocarcinoma, un tipo de cáncer poco frecuente que se origina en las células de los conductos biliares.

Sydney Towle compartió su lucha contra el cáncer en TikTok

Tras ser diagnosticada con cáncer, Sydney Towle compartió por 3 años su vida cotidiana y sus quimioterapias.

Sydney Towle vivía en Nueva York y solía mostrar su optimismo sobre su recuperación.

La influencer hacía videos bailando, preparándose para salir y momentos con sus amigos.

Sydney Towle (Instagram/@sydneytowle)

Uno de los sueños de Sydney Towle era ser modelo y logró desfilar en traje de baño para el desfile de The Chemo Club x Post Swim, en la semana de la moda de Miami.

Sydney Towle se ganó la admiración de sus seguidores al compartir imágenes de su abdomen, donde tenía implantada una bomba de arteria hepática, así como las cicatrices de sus procedimientos.

La tiktoker documentó su enfermedad desde sus primeros síntomas, cirugías y cambios que enfrentó durante su procedimiento.

¿Quién era Sydney Towle? La tiktoker que compartió su dura lucha contra el cáncer

Sydney Elizabeth Towle nació el 15 de noviembre de 1999 y era originaria de Massachusetts, pero se mudó a Florida cuando era pequeña.

La influencer tenía 26 años y estudió en el Dartmouth College en 2022, donde desarrolló habilidades para el marketing y la creación de contenido.

Sydney Towle tenía más de un millón de seguidores y su historia inspiró por compartir sin censura su lucha contra el cáncer.

La tiktoker enfrentó críticas de personas que llegaron a pensar que su enfermedad no era verdadera, a pesar de que Sydney Towle mostraba sus tratamientos.

La joven reveló en mayo que su enfermedad estaba empeorando y hace una semana había ingresado a cuidado paliativos.