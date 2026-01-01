El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más importantes del calendario lunisolar, también conocida como Fiesta de la Primavera.

Las fechas varían cada año según las fases de la luna, lo que da lugar a la diversidad del calendario chino frente al gregoriano.

Detalles del Año Nuevo Chino: conoce la fecha, animal y elemento del próximo 2026

El Año Nuevo Chino marca la transición a un nuevo ciclo zodiacal, guiado por tradiciones milenarias y rituales que simbolizan renovación y buena fortuna. A continuación se detallan los aspectos principales para el 2026:

Fecha de inicio: 17 de febrero de 2026, según el calendario lunar chino.

Animal del zodiaco: Caballo, símbolo de energía y movimiento.

Elemento asociado: Fuego, que intensifica la pasión y la acción

¿Cómo se celebra el Año Nuevo Chino? Así se hará este 2026

Cada año del zodiaco chino está gobernado por un animal y un elemento que juntos conforman un ciclo de 60 años.

En 2026, la combinación del caballo con el elemento fuego promete energía, dinamismo y oportunidades para cambios y crecimiento.

El Año Nuevo Chino no solo representa un día festivo, sino una serie de tradiciones antiguas que han trascendido generaciones.

A nivel global, el Año Nuevo Chino ha ganado popularidad más allá de Asia, con eventos en diversas ciudades del mundo que muestran desfiles, arte y gastronomía tradicional.