La huelga general de 24 horas en España ha afectado a los servicios de comunicación, luego de que encapuchados irrumpieron en RTVE Cataluña y Canal Sur obligándolos a suspender emisiones.

En video, decenas de personas encapuchadas irrumpieron este miércoles 11 de noviembre por la mañana en las instalaciones de RTVE en Barcelona deteniendo la emisión del programa ‘Café con ideas’, presentado por Gemma Nierga.

Mientras que en Andalucía, el Canal Sur de la televisión pública se vio irrumpido tras irse de manera repentina a negros durante la señal de ‘Despierta Andalucía’, mientras se podía leer en menaje que “la interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias”.

Los piquetes entran en el plató de Gemma Nierga.



Un pique informativo entra en el plató de 'Cafè d'idees', presentado por Gemma Nierga en la 2Cat, y obliga a parar la emisión del programa pic.twitter.com/cTrBCqiZys — expansioncom (@expansioncom) November 11, 2026

Esto dijeron RTVE Cataluña y Canal Sur tras ser obligados a suspender emisiones por huelga en España

Ante la irrupción de encapuchados, RTVE Cataluña y Canal Sur se han pronunciado tras ser obligados a suspender emisiones por huelga en España.

Por su parte, Gemma Nierga de ‘Café con ideas’ de RTVE en Barcelona apuntó que el canal operaba bajo servicios mínimos legales, los cuales fueron coartados, además que el programa se enfocaría en informar sobre el desarrollo de huelga en España para la comunidad.

Mientras que el Canal Sur emitió un comunicado donde lamentó los hechos, pues tras el diálogo con manifestantes “no se alcanzó una solución que permitiera conciliar ambos derechos y minimizar las repercusiones de la huelga”.

Ambos medios, refrendaron que pese a la huelga en España está en su derecho de informar a la sociedad sin demerita las protestas, pues su fin es mantener informados a los españoles.