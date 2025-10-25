Hoy viernes 24 de octubre de 2025, autoridades informaron que Marco Antonio López, líder del Cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos desde México.

“En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al Gobierno de aquel país a un fugitivo de nacionalidad mexicana”. FGR

De acuerdo con los reportes, Marco Antonio López es solicitado por las autoridades de Estados Unidos, pues enfrenta acusaciones por los delitos de:

asociación delictuosa

contra la salud

tentativa de exportar artículos de defensa sin permisos

contrabando de armas hacia México desde Estados Unidos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que Marco Antonio López, señalado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, fue extraditado a las autoridades de Estados Unidos.

Marco Antonio López es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de California, quien lo llevará a juicio por ser acusado de al menos 4 delitos graves relacionados al narcotráfico.

El señalado se encontraba detenido en México desde febrero de 2024, cuando agentes lograron su captura en el municipio de Mexicali, en Baja California.

Según señalan informes, entre 2018 y 2020, Marco Antonio López fue el responsable de traficar drogas desde México a Estados Unidos, utilizando pasos fronterizos en Baja California.

De acuerdo con la FGR, su entrega se da en cumplimiento al Tratado de Extradición vigente, firmado entre los gobiernos de México y los Estados Unidos como señal de cooperación internacional.