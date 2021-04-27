La justicia de Alemania multó este martes a Heckler & Koch, uno de los principales fabricantes de armas del país, por la venta ilegal de miles de fusiles a cárteles de droga de México.

El fabricante de armas Heckler & Koch tendrá que pagar una multa de más de 72.4 millones de pesos, de acuerdo a lo establecido por la Corte Federal de Justicia de Karlsruhe.

La empresa de armas Heckler & Koch vendió —a través de certificados de venta falsos— entre 2006 y 2009 unos 5 mil fusiles de asalto G36 en provincias mexicanas que están bajo control de los cárteles de droga.

Las autoridades de Alemania informaron que el monto total de las ventas de estas armas asciende a 99 millones de pesos.

Previamente, la audiencia de Stuttgart declaró en febrero de 2019 culpables a dos de los cinco empleados de Heckler & Koch inicialmente encausados por la venta ilegal de armas a los cárteles mexicanos.

Se les condenó a penas de un año y diez meses de libertad condicional, además de una multa de 1.9 millones de pesos para uno de los empleados; así como un año y cinco meses de libertad condicional para otro. En tanto que los otros tres acusados fueron absueltos.

Armas vendidas ilegalmente por Heckler & Koch habrían sido utilizadas para asesinar a estudiantes de Ayotzinapa

Entre estas armas vendidas a los cárteles mexicanos, algunas habrían sido utilizadas por los policías en la muerte de seis estudiantes mexicanos; además de haber sido usadas en los asesinatos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014, según la acusación.

La exportación ilegal de estas armas se reveló gracias a las denuncias de activistas pro derechos humanos, quienes documentaron cómo esas armas habían sido identificadas en zonas de conflicto, como Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Guerrero.

En el periodo donde se registró la venta de estas armas, Alemania autorizaba las exportaciones de estos artefactos a México, con excepción de aquellas provincias marcadas estar bajo control de los cárteles de la droga, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.