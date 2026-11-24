En su diario personal de tapas negras, escrito desde 1992 hasta 2024, el papa Francisco reveló secretos, reflexiones y visiones que pocos validarían.

Jorge Mario Bergoglio, quien estuvo al frente de la Iglesia Católica desde 2013 hasta su muerte en 2025, vio al diablo en tres ocasiones.

“He visto al diablo” citó el pontífice antes de afirmar que la primera vez notó su presencia desde el automóvil.

Su pluma volvió a temblar sobre el papel cuando, en una segunda ocasión, dijo haber visto al demonio en el coro durante la celebración de una misa.

Su tercer y último acto de presencia tuvo lugar en Roma, en una reunión con funcionarios del Vaticano.

Papa Francisco en México (Presidencia / Cuartoscuro / Presidencia)

El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, se encargó de que estas visiones fueran de conocimiento público a través del libro “El diario íntimo del papa Francisco”, que surge de una recopilación de anotaciones privadas del papa Francisco.

“Cuenta cómo en algunas ocasiones encontró al demonio, describe sus ojos tentadores, el ronquido de su voz”, señaló frente a medios de comunicación del Vaticano.

“Anoche vi la entrada del infierno”: papa Francisco

Una anotación, en particular, heló la sangre del cardenal Víctor Manuel, quien la incluyó en “El diario íntimo del papa Francisco” impreso que hoy se puso en circulación en Italia.

El 7 de junio de 2018, el papa Francisco relató una experiencia que lo aterrorizó.

“Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me aterró… La seducción pagana es fuerte, pero en ella no cabe la esperanza”, escribió el pontífice. Papa Francisco

En aquella ocasión, Francisco dijo haberse refugiado en el rezo y su devoción por la Virgen María, a quien atribuía su protección contra las fuerzas oscuras.

“La Virgen me ha salvado”, escribió en su diario. Papa Francisco

El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, explicó que estas alusiones no eran episodios aislados sino recuerdos que emergían en distintos momentos de su vida, como fantasmas del pasado.

“Esto del demonio aparece incluso en el último párrafo del Diario como revisión de su vida”, señaló. Víctor Manuel Fernández. Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe

Desde su perspectiva religiosa, estas narraciones representaban experiencias que lo llevaban a reflexionar sobre el sentido de su existencia y de su misión al frente de la Iglesia.

Papa Francisco. (Domenico Stinellis / AP)

Diario del papa Francisco se distribuirá en 94 países con el consentimiento del papa León XIV

“El diario íntimo del papa Francisco”, libro publicado este martes en Italia, con autorización del papá León XIV, se traducirá en cinco idiomas y se distribuirá en 94 países.

A través de 134 páginas, el pontífice introduce al lector a sus aterradoras visiones, a la narrativa de su viaje a Chile en enero de 2018, el cual estuvo marcado por el escándalo de los abusos sexuales, entre otros secretos que no deberían quedar bajo las sombras.