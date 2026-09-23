Harvey Weinstein fue sentenciado a 15 años de prisión por agresión sexual contra Miriam Hayel, su exasistente de producción.

El miércoles 23 septiembre, un juez de Nueva York determinó que Harvey Weinstein, de 74 años de edad, pasará 15 años en prisión tras agredir sexualmente a Miriam Hayel en 2006.

Harvey Weinstein recibe 15 años de prisión por agredir sexualmente a Miriam Haley

Miriam Haley denunció públicamente a Harvey Weinstein octubre de 2017 y su testimonio fue fundamental para el juicio contra el productor.

Harvey Weinstein ya había sido sentenciado a 23 años de prisión por este caso, pero sus abogados apelaron por motivos procesales.

Harvey Weinstein (Especial)

En un nuevo juicio se declaró culpable nuevamente a Harvey Weinstein y a pesar de que la fiscalía solicitó 20 años de prisión, el productor solo cumplirá 15 años.

Miriam Haley relató a la corte que había sufrido estrés postraumático tras la agresión de Harvey Weinstein, quien abusó de su posición de poder para atacarla.

La asistente de producción tuvo que esperar más de 6 años para obtener justicia, luego de que se anulara la condena contra Harvey Weinstein en 2020

La sentencia a Harvey Weinstein es parte de la historia del movimiento Me Too, donde mujeres comenzaron a denunciar casos de abuso de parte de varios hombres de la industria de entretenimiento en Estados Unidos y el mundo.

Harvey Weinstein será sentenciado en California por violación

Además de su sentencia en Nueva York por agresión sexual, el exmagnate del cine deberá enfrentar una nueva condena en California.

Harvey Weinstein conocerá en breve su sentencia por agredir sexualmente a una actriz en un hotel de Los Ángeles en 2013.

En junio de 2026, tres jueces ratificaron los delitos de violación y agresión sexual contra Harvey Weinstein.

El proceso judicial contra Harvey Weinstein ha tenido diversas anulaciones, pues en 2023 un jurado lo declaró culpable de agredir sexualmente a la actriz Jessica Mann.

Pero, el Tribunal de Nueva York anuló este veredicto de culpabilidad, ya que decidieron que el productor se vio perjudicado por el testimonio de otras mujeres ajenas al caso.