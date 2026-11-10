Omar García Harfuch informó que el lunes 9 de noviembre sostuvo una reunión de trabajo con Terry Cole, director de la DEA, para revisar estructuras delictivas, investigaciones financieras y extradiciones.

A través de sus redes sociales, Harfuch destacó que su encuentro con Terry Cole forma parte de la colaboración y coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad.

Harfuch y Terry Cole reiteran acuerdos para combatir y debilitar a grupos criminales

García Harfuch informó sobre su reunión de trabajo con Terry Cole, la cual se realizó bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad binacional, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Ambos funcionarios analizaron el intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, colaboración y solicitudes de extradición vigentes.

México y DEA dialogan sobre narcotráfico y armas (Especial)

Harfuch y Terry Cole acordaron la importancia de robustecer las tareas para combatir a los grupos del narcotráfico, así como avanzar en la captura de objetivos criminales para México y Estados Unidos.

Tanto el titular de la SSPC como el titular de la DEA, coincidieron en la importancia de detener el tráfico ilegal de armas que llegan a manos de los delincuentes, al igual que los recursos económicos procedentes del tráfico y venta de drogas.

Harfuch reiteró que las tareas a realizar dentro de territorio nacional son exclusivamente de las autoridades mexicanas, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

El secretario destacó su coordinación junto a Terry Cole, con el fin de erradicar la violencia, impunidad y debilitar a los grupos criminales que vulneran la seguridad de ambos países.