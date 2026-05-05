Hannah Natanson ganó el Pulitzer por una investigación relacionada con Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La Junta del Premio Pulitzer anunció a sus ganadores y finalistas de 2026, donde destaca el trabajo de Hannah Natanson de The Washington Post.

Premian a Hannah Natanson con el Pulitzer por investigación relacionada con Trump

Hannah Natanson ganó el Pulitzer 2026 en la categoría de Servicio Público por una investigación relacionada con Donald Trump.

De acuerdo con los organizadores, The Washington Post y su reportera se hicieron acreedores al galardón por estos motivos:

“Por desvelar el secretismo que rodeaba la caótica reforma de las agencias federales llevada a cabo por la administración Trump y por documentar con gran detalle el impacto humano de los recortes y las consecuencias para el país.” Premio Pulitzer

Vía redes sociales, el periodista John Hudson compartió un video donde la plantilla de The Washington Post aplaude a una conmovida Hannah Natanson por su reconocimiento con el Pulitzer.

Bravo to @hannah_natanson, whose Pulitzer Prize reporting overcame an outrageous and chilling FBI raid on her home, a threat to journalism in this country pic.twitter.com/7J2bGBnEDU — John Hudson (@John_Hudson) May 4, 2026

El premio Pulitzer para Hannah Natanson llega luego de que en enero pasado, el FBI allanara su casa en Virginia, confiscando sus dispositivos electrónicos.

Esto como parte de una investigación sobre un contratista acusado de retener ilegalmente documentos oficiales clasificados.

No es la primera vez que Hanna Natanson es reconocida con el Premio Pulitzer.

En 2022, Natanson fue parte del equipo de reporteros The Washington Post que logró el galardón por su cobertura del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Entre los nominados finalistas a la categoría de Servicio Público del Pulitzer quedaron:

Chicago Tribune: Por su impactante cobertura de la redada migratoria militarizada de la administración Trump en la ciudad, que describió con una prosa vívida y enérgica cómo la incursión, similar a un asedio, de los agentes del ICE unificó a los habitantes de Chicago en la resistencia. (Trasladado por la Junta a la categoría de Periodismo Local)

The Wall Street Journal, por el trabajo de liderado por Khadeeja Safdar y Joe Palazzolo donde se exponen: Relatos reveladores y análisis forenses que contribuyeron a provocar la publicación de millones de archivos del Departamento de Justicia sobre la poderosa red de Jeffrey Epstein