La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1191 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy jueves 29 de mayo de 2025, Kiev pide a Moscú conocer sus condiciones antes de segunda reunión.

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron anoche 48 drones ucranianos, informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso.

“A partir de las 20:00 horas de Moscú del 29 de mayo, los sistemas de defensa aérea activos derribaron 48 vehículos aéreos no tripulados ucranianos”, dice la nota castrense.

Informan de que 30 de los drones destruidos sobrevolaban la región de Bélgorod, cuatro se encontraban en Oriol, otros cuatro en Riazán, tres fueron derribados sobre la región de Moscú, dos sobre Briansk y uno fue alcanzado en la región de Tambov.

Además, cuatro drones fueron también derribados sobre la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

En el parte de la mañana de ayer, las autoridades rusas comunicaron haber derribado casi 300 drones en territorio ruso, 42 de ellos en la región de Moscú.

Esto también provocó que se mantuviera la interrupción del servicio de varios aeropuertos en distintas ciudades rusas, incluida la capital, que posteriormente reanudaron su trabajo al levantarse los avisos de ataque aéreos.

Según Defensa, desde el pasado día 20 Ucrania ha multiplicado el número de ataques con drones y cohetes de producción occidental contra infraestructuras civiles en territorio ruso.

El Kremlin, por su parte, dijo que responden en consonancia a estos ataques, lo que ha provocado un recrudecimiento de los bombardeos en ambos países en el contexto de la reanudación de negociaciones del proceso de paz.

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, pidió anoche a Rusia que entregue a Kiev el memorándum con las condiciones del Kremlin para avanzar las negociaciones, tras proponer Moscú una nueva reunión el lunes en Estambul, de modo que la parte ucraniana pueda estudiar el documento de antemano y garantizar así que estos nuevos contactos produzcan resultados concretos.

“No nos oponemos a más reuniones con los rusos y esperamos su ‘memorándum’, de forma que la reunión no sea vacía y podamos de verdad avanzar hacia el final de la guerra”, escribió Umérov en X tras proponer Rusia una nueva reunión el lunes en Estambul para hablar de las condiciones para declarar un alto el fuego y dar impulso a las negociaciones.

Umérov explicó que Kiev ya ha entregado a Moscú el documento en el que define su posición y agregó que “la parte rusa tiene al menos cuatro días más antes de su salida (hacia Estambul) para entregar a Ucrania el documento y que ésta pueda analizarlo.

“Las reuniones entre las partes deben producir resultados. Por eso cada reunión debe ser preparada de forma adecuada”, dijo también el ministro ucraniano, que encabezó la reunión celebrada en Estambul el 16 de mayo, cuando los rusos descartaron declarar una tregua sin que se resuelvan cuestiones que consideran fundamentales en el conflicto.

Umérov se felicitó porque la “presión” de los líderes europeos, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ucraniano, Volodímir Zelenski, hayan llevado al Kremlin a proponer esta segunda reunión tras intentar “demorar este proceso” al no presentar sus condiciones justo después de comprometerse con Trump a hacerlo el 19 de mayo.

El ministro de Defensa ucraniano dijo sin embargo que los rusos “continúan demorando la entrega del documento”.

Kiev acusa a Moscú de querer prolongar la guerra. Rusia lleva la iniciativa en el frente y gana terreno lentamente en el noreste y el este de Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó el miércoles que está “muy decepcionado” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por los continuos ataques a Ucrania y puso un plazo de dos semanas para determinar si el jefe del Kremlin tiene una intención verdadera de alcanzar la paz.

El mandatario estadounidense se negó a especificar las medidas con las que castigaría a Rusia.

El pasado 19 de mayo, Putin propuso a Trump en una llamada telefónica trabajar con Ucrania en una hoja de ruta para la futura firma de un tratado de paz y una lista de condiciones para declarar un alto el fuego.

El republicano ha expresado en los últimos días su frustración por los recientes ataques de Rusia contra ciudades ucranianas y el martes advirtió de que Putin está “jugando con fuego”.

El negociador jefe ruso, Vladímir Medinski, aseguró el miércoles que está listo para abrir ya negociaciones con Ucrania sobre el contenido del memorando de arreglo del conflicto y las condiciones para un alto el fuego. Kiev, por su parte, ya ha entregado su parte.

Trump apuntó el miércoles que está dispuesto a sentarse con ambos líderes para desbloquear la situación.

“Lo haré si es necesario. Ojalá se hubiera hecho hace un par de meses, pero en este momento estamos trabajando con Putin y ya veremos dónde estamos. Creo que lo estamos haciendo bien, pero ya veremos. No me gusta lo que está pasando. No me gusta que se lancen cohetes contra ciudades. No lo vamos a permitir”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos