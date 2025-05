La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1189 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 27 de mayo de 2025, Moscú acusa a Unión Europea de sabotaje en negociaciones.

Tras los fuertes ataques de Rusia a territorio ucraniano aún no hay fecha para una segunda negociación, sin embargo desde Moscú acusan a la Unión Europea de sabotaje en negociaciones.

Guerra Rusia Ucrania día 1189: Moscú acusa a Unión Europea de sabotaje en negociaciones

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó este martes a la Unión Europea de tratar de sabotear e interrumpir el proceso de negociaciones para la paz en Ucrania, que apoyan Turquía y Estados Unidos.

“Lo principal (...) es garantizar que Europa deje de sabotear el camino hacia la paz, que cuenta con el apoyo tanto de Estados Unidos como de Turquía, y con el que Rusia está plenamente comprometida” Serguéi Lavrov, jefe de la diplomacia rusa en rueda de prensa tras un encuentro con su homólogo turco, Hakan Fidan

En esta línea, Lavrov acusó a la UE de “sabotear los esfuerzos” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver el conflicto, y de empujar a Ucrania “a acciones completamente imprudentes, incluyendo ataques con drones” contra territorio ruso y “el helicóptero del presidente de la Federación de Rusia”, Vladimir Putin, en referencia a un incidente denunciado por Moscú tras el reciente viaje del jefe del Kremlin a la región fronteriza de Kursk.

“Desapruebo los intentos que veo por parte de Bruselas de interrumpir el proceso de negociación”, aseveró.

También acusó a Francia de estar en guerra con Rusia, porque sus misiles de largo alcance son utilizados por Kiev para atacar territorio ruso.

Según Exteriores ruso, la Unión Europea mantiene un comportamiento hostil contra Moscú y “volvió a encontrar una bandera nazi” para tratar de vencer a Rusia.

Paralelamente, justificó los recientes ataques masivos por parte de Rusia contra Ucrania, que se han cobrado en los últimos días decenas de víctimas civiles, como una respuesta “completamente normal”, debido a que “el delincuente (Ucrania) debía ser castigado”.

Lavrov también criticó los rumores sobre el deseo de Estados Unidos de que Rusia cambie al jefe de su delegación en las negociaciones de Estambul, el exministro de Cultura e ideólogo de la memoria histórica rusa que niega la soberanía de Ucrania, Vladímir Medinski.

“En cuanto al jefe del equipo negociador ruso, el señor Medinski, es designado, por si alguien lo duda, por el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, y no por el líder o representante de ningún otro Estado” Serguéi Lavrov, jefe de la diplomacia rusa

A ello también añadió que “si Estados Unidos quisiera comunicarnos algo, sabe cómo hacerlo sin caer en la humillante forma de difundir rumores”.

Estambul acogió el pasado 16 de mayo la primera ronda de negociaciones directas entre rusos y ucranianos desde abril de 2022.

En las negociaciones, Rusia mantuvo una posición maximalista en sus demandas con respecto a Ucrania y la Unión Europea, exigiendo el reconocimiento de los territorios ucranianos anexionados, la retirada de tropas ucranianas y la retirada de sanciones, entre otras exigencias.

Unión Europea (Unsplash)

Guerra Rusia Ucrania día 1189: Ejército ruso afirma haber atacado aeródromos y sistemas Patriot en Kiev

El Ministerio de Defensa ruso rindió cuentas este martes de los objetivos militares golpeados en Ucrania durante la última semana, que incluyen aeródromos, bases de mercenarios extranjeros y sistemas antimisiles Patriot de fabricación estadounidense.

Según el comunicado castrense, el 26 de mayo destruyeron en Ucrania objetivos en el aeródromo de Starokostiantiniv en la región occidental de Jmelnitski; varios almacenes de munición; un puesto de mando de defensas antiaéreas; y un punto de despliegue temporal de tropas de operaciones especiales del Ejército Ucraniano en Odesa (mar Negro).

A pesar de que el ministerio ruso insiste en que los ataques son precisos y “exclusivamente contra infraestructura militar”, los ucranianos informaron aquel día de 37 edificios residenciales y tres empresas dañadas en un ataque con más de 100 drones únicamente en la localidad de Starokostiantiniv.

El 25 de mayo los bombardeos rusos se dirigieron principalmente contra instalaciones que pueden relacionarse con la industria militar, tales como plantas químicas, estaciones de reparación de aeronaves, centrales de telecomunicaciones, producción electrónica, entre otras.

Ese mismo día, Ucrania informó de una de las peores noches de bombardeos enemigos en varias semanas, que dejaron al menos 12 muertos y 60 heridos, a pesar de los 266 drones y 45 misiles interceptados.

Defensa informó de más objetivos alcanzados durante la última semana, incluyendo otros aeródromos en las regiones de Zhitomir, Kirovograd y Zaporiyia; un sistema de misiles antiaéreos Patriot en Kiev; varios centros de emplazamiento de mercenarios extranjeros; plantas químicas; depósitos de municiones y de drones, tanto aéreos como marítimos.

Según la parte rusa, estos ataques responden a los perpetrados por Ucrania durante la primera ronda de negociaciones directas en Estambul.

“En respuesta a los ataques masivos con drones ucranianos sobre varias regiones rusas, el Ejército ruso ataca exclusivamente infraestructura militar y militar-industrial de Ucrania”, comunicó a través de Telegram.

Entre el 20 y el 27 de mayo las defensas antiaéreas rusas han derribado un total de 2 mil 331 drones ucranianos, de los cuales mil 465 sobrevolaban territorio ruso.

Lanzamiento de un misil Patriot (Especial)

Guerra Rusia Ucrania día 1189: Donald Trump podría imponer sanciones a Moscú

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando imponer nuevas sanciones a Rusia, a medida que crece su frustración por la lentitud de las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, informó el lunes The Wall Street Journal, que cita a personas familiarizadas con la posición del mandatario estadounidense.

Según las fuentes, las restricciones, probablemente, no incluyan nuevas sanciones bancarias, pero se están considerando otras opciones para “presionar al líder ruso a que haga concesiones en la mesa de negociaciones”, incluido un alto el fuego de 30 días. No obstante, tampoco se descarta que el inquilino de la Casa Blanca decida finalmente no imponer nuevas sanciones.

En cualquier caso, el medio indica que Trump estaría considerando abandonar las negociaciones por completo si no fructifica un último esfuerzo diplomático, informaron personas familiarizadas con la cuestión citadas por el periódico.

La noticia de las posibles nuevas sanciones de Washington a Moscú llega en un momento en que la relación entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se deteriora, señala el medio estadounidense.

El domingo, el mandatario estadounidense arremetió contra su par ruso, luego de que las Fuerzas Armadas rusas lanzaran ataques aéreos contra objetivos en Ucrania, en respuesta a los golpes masivos de Kiev contra objetivos civiles rusos. En una publicación en su cuenta de Truth Social, afirmó que siempre ha tenido muy buena relación con el líder ruso, aunque “algo le ha pasado”.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, comentó posteriormente las palabras del presidente estadounidense.

El vocero aseveró que “el inicio del proceso de negociación, en el que la parte estadounidense ha hecho grandes esfuerzos, es un logro muy importante” y agradeció a Washington, y personalmente a Trump, por ayudar a organizar e iniciar el proceso de negociación con Ucrania.