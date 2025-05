La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1188 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 26 de mayo de 2025, Moscú lanza fuerte ataque sobre Kiev con misiles.

Este duro ataque provocó al menos 12 muertos y decenas de heridos sobre Ucrania, luego del mayor canje de prisioneros entre ambas naciones en conflicto.

De este ataque las reacciones de líderes del mundo no se hicieron esperar como la del presidente estadounidense, Donald Trump, quién ha tratado de ser un mediador de esta guerra.

Ucrania vivió en la noche del sábado al domingo lo que las autoridades consideran el peor ataque ruso en semanas con bombardeos que dejaron al menos 12 muertos y 79 heridos, tras lanzar Rusia cientos de drones y decenas de misiles en la última jornada del proceso de canje de mil prisioneros de cada bando acordado en Estambul.

El ataque aéreo obligó a trabajar toda la noche a los Servicios de Emergencia y a una Fuerza Aérea de Ucrania que logró neutralizar 266 drones y 45 misiles, aunque sus operativos no evitaron que sistemas de ataque aéreo rusos impactaran en localizaciones diseminadas por todo el país, dejando 12 muertos y 60 heridos, según las primeras informaciones del Ministerio del Interior.

Posteriormente, el número de heridos creció hasta los 79 tras informar las autoridades en Kiev que en la región capitalina se registraron 29 personas heridas.

En Kiev y sus alrededores, después de que en los ataques de la noche del viernes al sábado al menos 15 personas resultaran heridas en otro ataque aéreo ruso combinado de drones y misiles, también se lamentaron daños personales y materiales.

Este domingo, las autoridades informaron de la muerte de tres personas debido al ataque de un dron y casi 30 de heridos por culpa de explosiones causadas por los ataques rusos.

Según informó Mikola Kalashnik, responsable de la Administración Militar Regional de Kiev, “desgraciadamente, tres personas murieron durante el ataque enemigo de anoche en la región de Kiev”.

El propio Kalashnik dio cuenta de que 29 personas resultaron heridas, incluidos seis niños, en la región de Kiev.

Ante la magnitud de los ataques del fin de semana, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió a Estados Unidos y los países europeos, aumentaran la presión contra Rusia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó el domingo los últimos ataques rusos sobre Ucrania y dijo que está meditando imponer sanciones a Moscú porque el presidente Vladimir Putin “está matando a mucha gente”.

“No me gusta lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente, y no sé qué demonios le ha pasado. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me llevé bien con él, pero está lanzando cohetes a ciudades y matando gente, y no me gusta nada”

Donald Trump a medios en la Base Aérea Andrews