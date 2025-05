La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1190 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy miércoles 28 de mayo de 2025, Volodímir Zelenski lanza advertencia sobre avanzada rusa.

Sin embargo, el mismo mandatario ucraniano, aseguran que solicitó a sus aliados occidentales ayuda para aumentar el número de ataques con drones contra Rusia de 100 a 300-500 diarios, informa Bloomberg.

En este contexto, subrayó la necesidad de incrementar las reservas de drones de ataque del Ejército de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió este miércoles antes de empezar su visita a Alemania de que los rusos “harán todo lo posible” para llevar la guerra a la región de Dnipropetrovsk de Ucrania central.

“Harán todo lo posible para cruzar la linde administrativa de la región de Dnipropetrovsk. Quieren hacerlo. Hasta ahora no lo han conseguido” Zelenski en declaraciones a periodistas citadas por la agencia pública ucraniana de noticias, Ukrinform

Situación que parece ser una de las prioridades de Rusia en estos momentos en el frente.

Las tropas rusas se encuentran a menos de tres kilómetros de la región de Dnipropetrovsk, a la que se acercan desde la vecina Donetsk.

Zelenski reiteró que la conquista de todo el territorio de las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk, dos de las cuatro que Moscú declaró como parte de la Federación Rusa en septiembre de 2022, sigue siendo un objetivo estratégico para el Kremlin.

El presidente ucraniano recordó que un primer paso para tomar Donetsk sería la conquista de la ciudad de Pokrovsk, a la que las fuerzas rusas tratan de acercarse con decenas de asaltos diarios contra las posiciones ucranianas.

Zelenski dijo también que los rusos han concentrado unos 50 mil soldados junto a la región ucraniana de Sumi, fronteriza con Rusia y donde las tropas del Kremlin controlan al menos cuatro localidades.

El objetivo ruso allí sería crear un cordón sanitario “de unos diez kilómetros de profundidad dentro de Ucrania”, dijo Zelenski utilizando la expresión empleada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en unas declaraciones recientes sobre sus aspiraciones inmediatas en la guerra.

Si Rusia llega a Dnipropetrovsk habrá llevado las hostilidades a siete regiones ucranianas. Moscú ha declarado como parte de Rusia las regiones de Lugansk (controlada casi por completo por Rusia), Donetsk, Jersón y Zaporiyia. También ha abierto frentes en las fronterizas Járkov y Sumi y controla por completo la península de Crimea.

Guerra Rusia Ucrania día 1190: Estados Unidos espera nueva ronda de diálogo entre rusos-ucranianos en Ginebra

El enviado especial estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, dijo que es probable que se celebre una nueva ronde de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Ginebra (Suiza) y que Washington ha recibido de Kiev una hoja de condiciones para la paz y que está a la espera de que Moscú remita la suya propia.

“Habrá otra reunión, y creemos que probablemente será en Ginebra, aunque nos hubiera gustado tenerla en el Vaticano. Estábamos bastante dispuestos a hacer algo así, pero los rusos no querían ir allí, al Vaticano. Así que creo que Ginebra podría ser la siguiente parada” Keith Kellogg en una entrevista con la cadena Fox News

Rusia y Ucrania mantuvieron en Estambul el pasado 16 de mayo sus primeras conversaciones directas en tres años, en las que acordaron un intercambio de prisioneros, mil por cada bando.

Pese a la implementación exitosa de ese acuerdo, en los últimos días el ejército ruso ha intensificado enormemente sus ataques sobre Kiev y otras ciudades ucranianas, lo que ha deparando una respuesta ucraniana con drones y redoblado los llamamientos del presidente Volodímir Zelenski y líderes europeos para redoblar las sanciones contra Moscú.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este fin de semana que está meditando sanciones contra Rusia por estos últimos ataques y afirmó que Putín “se ha vuelto completamente loco”.

“Cuando el presidente Trump habló con el presidente (Vladímir Putin) hace poco más de una semana, los rusos dijeron que iban a elaborar lo que llaman un memorando, lo que yo llamo una hoja de términos. Una hoja de términos significa: ‘bien, así es como llegamos a la paz’. Ya la hemos obtenido del lado ucraniano. Necesitamos obtenerla del lado ruso” Keith Kellogg, enviado especial estadounidense para Ucrania

El exmilitar afirmó que el plan es poner esas hojas con los términos rusos y ucranianos en común y establecer las líneas rojas para ambas partes.

“Una vez que obtengamos su hoja de términos o memorando (en referencia a la parte rusa), lo pondremos todo junto”, añadió Kellogg, que apuntó que hay que “darle crédito” a Trump por su intermediación pese a la última escalada de parte rusa y que el neoyorquino “ha logrado más en 120 días que la Administración anterior en mil 200”.

Guerra Rusia Ucrania día 1190: Kremlin reacciona a palabras de Trump de que Putin “está jugando con fuego”

El asesor de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, comentó este miércoles las palabras del mandatario estadounidense, Donald Trump, que dijo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "está jugando con fuego“.

"Trump ya ha dicho muchas cosas, nosotros, obviamente, lo leemos todo, lo monitoreamos, por así decirlo“, indicó el alto funcionario ruso en declaraciones al periodista Pavel Zarúbin.

Asimismo, Ushakov manifestó que Moscú se percata de que Trump no recibe información suficiente sobre todos los detalles de las hostilidades entre Rusia y Ucrania, como el creciente número de ataques terroristas masivos perpetrados por Kiev contra ciudades rusas pacíficas.

“Trump únicamente sabe qué contramedidas estamos tomando. Además, no comprende del todo que estamos atacando exclusivamente instalaciones de infraestructura militar o instalaciones de complejos militares-industriales“ Yuri Ushakov,

El martes, el presidente estadounidense arremetió Vladímir Putin, afirmando que “está jugando con fuego”. “De lo que no se da cuenta Vladimir Putin es de que, si no fuera por mí, a Rusia ya le habrían pasado muchas cosas realmente malas, y me refiero a realmente malas. Está jugando con fuego“, escribió en su cuenta de Truth Social.

Tras ello, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo que las declaraciones de Trump sobre Rusia no deben interpretarse como si se sintiera frustrado. “Es la declaración de un hombre que ha liderado los esfuerzos por la paz en muchas regiones diferentes, estableciendo claramente y con completa transparencia su opinión sobre lo ocurrido”, dijo. También subrayó que Rusia “debería tomarse en serio” sus palabras, al igual que lo hacen los estadounidenses.