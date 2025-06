En caso de que Estados Unidos intervenga militarmente en el conflicto de Medio Oriente, existe la posibilidad de que utilice la GBU-57, bomba anti búnkers que podría cambiar para siempre el conflicto Irán vs. Israel.

El uso de la poderosa bomba GBU-57 podría justificarse bajo el argumento de que Irán tiene instalaciones subterráneas en Teherán donde se construyen importantes armas con tecnología nuclear.

Tal como su nombre lo indica, la bomba anti búnkers de Estados Unidos sería capaz de penetrar esas bases nucleares de Irán, beneficiando así al Ejército de Israel.

La bomba anti búnkers de Estados Unidos podría cambiar el conflicto Irán vs Israel: Esta es la capacidad de daño de la GBU-57

La GBU-57, bomba anti búnkers de Estados Unidos, sería útil en medio del conflicto Irán vs. Israel, pues las bases nucleares iranies están lejos del alcance de los misiles israelíes por ser subterráneas.

Lo que hace especial al GBU-57 es que esta bomba es capaz de hundirse a decenas de metros bajo la superficie antes de explotar, característica que resulta conveniente para Estados Unidos como aliado de Israel.

A diferencia de otras bombas que estallan al tocar tierra, esta bomba anti búnkers primero buscará enterrarse en el suelo hasta llegar a la instalación subterránea; una vez en el objetivo, explota.

Para dimensionar la magnitud de la bomba anti búnkers de Estados Unidos que podría cambiar el conflicto Irán vs. Israel, aquí te damos algunas generalidades de la GBU-57:

Alcance: Puede perforar hasta 61 metros de concreto armado o más de 100 metros de tierra antes de estallar

Destrucción: Contiene alrededor de 2 mil 400 kg de explosivo de alto poder explosivo

Objetivos: Diseñada para destruir búnkeres nucleares, instalaciones subterráneas reforzadas y centros de mando protegidos

Precisión: Gracias a su sistema de guía GPS, es capaz de atacar objetivos con alta exactitud

La bomba anti búnkers GBU-57 de Estados Unidos podría impactar en Irán: ¿Está en desarrollo un arma nuclear?

Aún no está claro si Irán está por desarrollar un arma nuclear o si, por el contrario, este tipo de tecnología no forma parte de su programa militar.

Ante estos señalamientos, Irán ha sostenido que no busca construir armas nucleares, no obstante, trascendió que dicho país buscaría abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de la ONU.

Según la Fundación para la Defensa de las Democracias, “todas las miradas por un programa de construcción nuclear están puestas en Fordo”, el complejo nuclear más fortificado de Irán, construido en las profundidades de una montaña para protegerlo de un ataque.

En esta planta de enriquecimiento de uranio “no se han observado daños” pese a los ataques de Israel, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Este hecho lo vuelve uno de los objetivos prioritarios para Israel y Estados Unidos.