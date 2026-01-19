Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, anuncia estado de sitio por 30 días tras una crisis en el sistema penitenciario del país.

Esta situación llevó a una serie de medidas con las que el Gobierno guatemalteco busca restablecer el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

¿Qué pasó en Guatemala? Estallan motines en tres cárceles del país

El sábado 17 de enero se registraron motines simultáneos en tres cárceles de Guatemala, lo que llevó a toma de 46 rehenes y dejó un saldo de ocho personas muertas, la mayoría oficiales.

Medios señalan que los disturbios tuvieron lugar debido a que los reclusos exigían privilegios para el líder de la pandilla Barrio 18, identificado como Aldo Duppie, alias “El Lobo”.

Bandera de Guatemala (Pixabay)

De acuerdo con medios locales, algunas de las exigencias eran traslados a otros penales, ingreso de comida de restaurantes y comodidades especiales en su celda.

La pandilla Barrio 18 fue declarada organización terrorista por el Congreso guatemalteco en octubre de 2025, esto después de que Estados Unidos la clasificara como grupo terrorista extranjero.

El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, afirmó que los motines responden a la eliminación de privilegios como parte de operativos orientados a retomar el control de los centros penitenciarios, desarticular call centers dedicados a la extorsión y frenar el ingreso de artículos ilícitos .

Guatemala retoma el control de sus cárceles y anuncia estado de sitio

En su discurso, el presidente Bernardo Arévalo anunció un estado de sitio de 30 días en Guatemala, mismo que inicia a partir del domingo 18 de enero.

Esta misma tarde el mandatario aseguró haber retomado el control de la situación, resaltanto más que nada la cero negociación con los amotinados:

"Los criminales están de rodillas ante un Gobierno fuerte que cumple y hace cumplir la ley". Bernardo Arévalo

Las fuerzas de seguridad recuperaron el control del penal Renovación 1, ubicado en Escuintla, y lograron la recaptura de “El Lobo”, quien presentó lesiones leves.

Si bien los rehenes retenidos en Renovación 1 fueron liberados, en los otros dos centros penitenciarios aún permanecen privadas de la libertad mil 37 personas, en su mayoría custodios y una psicóloga.

El gobierno reiteró que no entablará negociaciones con los reclusos sublevados y advirtió que estos serán responsables de la integridad de los retenidos.

El domingo, una serie de seis ataques coordinados contra elementos policiales dejó un saldo de al menos siete agentes muertos y diez heridos.

Además, se registraron actos de sabotaje, como la quema de un vehículo en la carretera al Pacífico, con el objetivo de generar caos.

#CadenaNacional Los criminales están de rodillas ante un Gobierno fuerte que cumple y hace cumplir la ley. https://t.co/xyrjj2E5Y7 — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 19, 2026

Ministra de Educación de Guatemala suspende clases a nivel nacional

Tras la situación que se vive en Guatemala, la ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció en su cuenta oficial de X (Twitter) la suspensión de las clases a nivel nacional.

Esta medida deberá cumplirse el lunes 19 de enero. A la par se cancelaron actividades recreativas y culturales.

“En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes”, escribió la ministra de Educación.