El Ministerio de Defensa Nacional de Guatemala confirmó un enfrentamiento armado en la frontera con México.

“Este 8 de diciembre, presuntos grupos armados ilegales ingresaron al territorio nacional, específicamente en la línea divisoria Guatemala México, en municipios de los departamentos de Hueguetenango y San Marcos, realizando disparos en armas de fuego en contra de diferentes comunidades del área” Ministerio de Defensa Nacional de Guatemala

De acuerdo con Pamela Figueroa, vocera del Ministerio de Defensa Nacional, la mañana del 8 de diciembre registró un enfrentamiento en la frontera Guatemala-México por presuntos “grupos ilegales armados”.

El Ejército guatemalteco intervino ante los disparos en poblaciones civiles, donde un oficial resultó herido; ya se coordina con la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

Enfrentamiento en frontera Guatemala-México deja un oficial herido

El Ejército de Guatemala informó que la mañana del lunes 8 de diciembre grupos armados ilegales ingresaron a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, donde se registró un enfrentamiento.

De acuerdo con la vocera del Ministerio de Defensa de Guatemala, un autobús de transporte público de la ruta de La Esperanza del municipio Tacaná en San Marcos, fue incendiado luego de un ataque presuntamente realizado por un cártel que opera en territorio de México.

Asimismo, señaló que los grupos armados realizaron múltiples disparos contra comunidades cercanas.

Al lugar se presentaron soldados que realizaban patrullajes en la aldea Agua Zarca en Huehuetenango donde, al hacerles frente, un policía resultó herido; su estado de salud es estable.

Incautan armas y explosivos tras enfrentamiento en frontera Guatemala-México; reportan un muerto

Por otra parte, el Ministerio de Defensa Nacional resaltó que se reforzaron operaciones de seguridad en el área donde se reportó el enfrentamiento, donde lograron asegurar varios artefactos como:

armamento

explosivos

accesorios

drones

Asimismo, resaltó que se inició el proceso de coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional de México para coordinar las acciones de seguridad en la frontera que ambos países comparten.

Cabe señalar que medios locales señalaron que en el lugar del enfrentamiento, donde se localizó la unidad de transporte quemada, se encontró el cuerpo de un hombre sin vida; no se sabe si ya fue identificado.