La Gripe Aviar H5N1 cobró su primera víctima; se trata de un hombre que, tras varios días con síntomas respiratorios graves, finalmente fue reportado muerto y esto se sabe sobre las causas.

La noticia fue dada a conocer el lunes 6 de enero por parte del Departamento de Salud de Luisiana, cuyas autoridades dijeron que el hombre tenía más de 65 años y padecía de otras enfermedades.

También señalaron que el hombre contagiado con Gripe Aviar H5N1 había estado en contacto con aves enfermas y muertas en un gallinero casero, que aparentemente serían de su propiedad.

Gripe Aviar H5N1 ya dejó un muerto: esto se sabe sobre las causas

Aún es poca la información que las autoridades sanitarias de Luisiana han revelado, principalmente porque se trata del primer paciente enfermo con Gripe Aviar H5N1 en el estado.

Se sabe que el hombre había sido hospitalizado por una afección respiratoria y se encontraba en “estado crítico” desde el mes de diciembre, fecha en la que ingresó.

Había “contraído el virus H5N1 tras haber estado expuesto a aves de corral y silvestres”, declaró el lunes el Departamento de Salud de Luisiana (LDH), negando que exista evidencia de contagio humano a humano.

“La amplia investigación de salud pública llevada a cabo por el LDH no ha identificado ningún otro caso de H5N1 ni pruebas de transmisión de persona a persona. Este paciente sigue siendo el único caso humano de H5N1 en Luisiana” Departamento de Salud de Luisiana (LDH),

También señalaron que un análisis genético había dejado entrever que la Gripe Aviar H5N1 había mutado dentro del hombre, lo que pudo haber derivado en una enfermedad más grave.

Hasta el momento, Estados Unidos ha reportado 66 contagios confirmados en seres humanos desde marzo pasado, pero en su mayoría se trata de casos con cuadros leves.

Gripe aviar H10N3 en China (Bernd Focken / Pixabay)

Gripe Aviar H5N1: Conoce los síntomas de esta enfermedad

Si bien la Gripe Aviar H5N1 se contagia entre animales, principalmente aquellos que habitan en granjas o criaderos los humanos no están exentos de contagiarse.

Aquí te decimos cuáles son los principales síntomas de la gripe aviar H5N1:

Fiebre

Escalofríos

Enrojecimiento o irritación de los ojos

Tos

Dolor de garganta

Secreción o congestión nasal

Dolores musculares o corporales

Dolores de cabeza

Cansancio o fatiga

Toma nota de estos síntomas en caso de que hayas estado expuesto a aves recientemente.