Por brote de gripe aviar H5N1, el gobierno de California ha declarado estado de emergencia, este miércoles 18 de diciembre.

A finales de noviembre, se detectó el primer caso de gripe Aviar H5N1 en un menor de edad, el niño vivía con su familia en California, Estados Unidos.

Ya desde marzo de 2024, se habían reportado casos de esta enfermedad en territorio estadounidense. Texas reportó una creciente presencia de la gripe aviar H5N1 en ganado bovino.

California declara estado de emergencia por brote de gripe aviar H5N1

Este miércoles 18 de diciembre, Gavin Newsom, gobernador de California, declaró estado de emergencia por brote de gripe aviar H5N1 para ampliar el monitoreo de esta enfermedad.

“Esta proclamación es una acción dirigida a garantizar que las agencias gubernamentales tengan los recursos y la flexibilidad que necesitan para responder rápidamente a este brote”, dijo Newsom en un comunicado.

El estado de emergencia se da luego de que se confirmó casos de gripe aviar H5N1 en vacas lecheras en granjas del sur de California

Autoridades de Estados Unidos afirman que 16 entidades han reportado la presencia de al menos un caso de gripe aviar H5N1 en ganado lechero; la primera detención se dio en Texas y Kansas a principios del 2024.

Detectan brote de la gripe H5N1 en California. (cortesía)

Gobernador de California asegura que Gripe Aviar H5N1 presenta riesgo bajo para personas

El gobernador de California, Gavin Newsom, se comprometió a intensificar la protección en el estado para garantizar el bienestar de toda la población y su ganado.

“Nos comprometemos a proteger aún más la salud pública, apoyar a nuestra industria agrícola y garantizar que los californianos tengan acceso a información precisa y actualizada”, dijo el gobernador.

Asimismo, Gavin Newsom aseguró que la gripe aviar H5N1 representa un riesgo bajo para las personas, sin embargo, mantendrá las medidas de seguridad para evitar su propagación.

“Si bien el riesgo para el público sigue siendo bajo, continuaremos tomando todas las medidas necesarias para prevenir la propagación de este virus”, comentó.