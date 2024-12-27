Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos detectaron una posible mutación del virus de gripe aviar en un paciente.

El reporte indica que el pasado miércoles 18 de diciembre, Gavin Newsom, gobernador de California, declaró estado de emergencia en la entidad para poder mitigar los brotes de gripe aviar H5N1.

Asimismo, la información en torno a los hechos indican que la mutación del virus de gripe aviar se dio en el paciente que fue reportado como el único caso grave en Estados Unidos.

Detectan posible mutación de gripe aviar en paciente de Estados Unidos

Un análisis genético realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reveló que el virus de gripe aviar mutó en un paciente de Luisiana, el primer caso grave en Estados Unidos.

De acuerdo con los científicos del CDC, esta mutación implica que ahora el virus de gripe aviar se adhiera mejor a los receptores en las vías respiratorias superiores de los humanos.

El CDC no descartó que la mutación del virus de la gripe aviar sea preocupante, sin embargo, aseguró que no es motivo de alarma pues no significa que el virus se trasmita fácilmente entre personas.

Gripe Aviar: Qué se sabe del paciente grave donde se detectó la mutación del virus

El único caso grave de gripe aviar se reportó en un paciente de Luisiana, quien fue hospitalizado por presentar graves síntomas que afectan el sistema respiratorio

Este paciente tiene más de 65 años de edad y padece algunos problemas médicos subyacentes, según las autoridades de Estados Unidos, este habría sido el primer y único caso que se reportó en el estado de Luisiana.

Estos son los principales síntomas de la gripe aviar:

Fiebre

Escalofríos

Enrojecimiento o irritación de los ojos

Tos

Dolor de garganta

Secreción o congestión nasal

Dolores musculares o corporales

Dolores de cabeza

Cansancio o fatiga

Si bien es cierto que estos síntomas pueden indicar muchas enfermedades, es importante que te mantengas alerta si estuviste cerca de animales con gripe aviar.